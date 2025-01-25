《真三國無雙 起源》攻略｜全10件最強畢業武器取得條件｜方天戟-滅鸞｜《真三國無雙 起源》當大家完成第一週目後，便會發現原來現有的武器仍未是最強，因為10種武器均有一款最強武器，都需要在「高難度」下，完成某一些條件才可以取得。尤其最強終極武器「方天戟-滅鸞」！今次記者一次過為大家列出各武器取得條件！



要在《真三國無雙 起源》取得最強終極武器，首先大家需要完成一次遊戲（完成一週目），然後就會出現「勇戰無雙之人」的最高難度，利用此難度再完成以下版圖及條件便可以取得。

最強武器「方天戟-滅鸞」

「勇戰無雙之人」的最高難度

劍-影鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【黃巾軍決戰】，並且完成「在15分鐘內擊潰張寶大軍」條件。

槍-飛鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【界橋之戰】，並且完成「在3分鐘內擊敗麴義」。

手甲-擊鸞

取得條件：完完成「勇戰無雙之人」難度的【小沛之戰】，並且完成「在10分鐘內擊敗孫策」。

飛圈-啼鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【襄陽之戰】，並且完成「擊敗劉表」。

朴刀-翔鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【博望坡之戰】，並且完成「擊敗李典和於禁，阻止他們到達實施火計的據點」。

棍-摧鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【赤壁之戰】，並且完成「在21分鐘內獲勝」。

雙戟-轟鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【下邳之戰】，並且完成「擊敗張遼，並在不使用水攻的情況下獲勝」。

矛-旋鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【長阪之戰】，並且完成「在11分鐘內擊敗張飛和趙雲」。

偃月刀-天鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【下邳進攻戰】，並且完成「在關羽返回下邳城前將其擊敗」。

方天戟-滅鸞

取得條件：完成「勇戰無雙之人」難度的【虎牢關之戰】，並且完成「擊敗呂布」。