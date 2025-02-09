《Monster Hunter Wilds》測試版試玩　鎖刃龍好玩！終於有訓練場

《Monster Hunter Wilds》OBT2 上架後，獵人們都急不及待提刀上陣，想試試今代的封面龍「鎖刃龍」到底有多少斤両。記者試玩後的感想是：能比較得上「Juno」（滅盡龍）的挑戰性。



畫質冇改善？且慢…

很多玩家打開《MHW》OBT2後，一直圍繞畫質問題在深究，特別是官方測試工具上架後，部分玩家分享：「明明用測試工具的效能不俗，但OBT2的幀數仍不穩定」。其實，OBT2 與上次 beta 的畫面效能相同，並未針對「多邊形獵人」問題作出調整，正式版才會解決幀數穩定性、命中停頓、音效調整等問題。

OBT2重點：訓練場

《MHW》雖然沒有新武器，但加入了全新的派生動作、集中攻擊，同時獵人可以帶兩把武器出門，對武器的熟練度要比上一代高，因此很多獵人都會在訓練場留下不少「腳毛」。在OBT2中，終於加入訓練場，獵人可以在正式版推出前，率先練定心水武器的連技派生。

封面龍：鎖刃龍

另一個重點當然是可以試打封面龍-鎖刃龍，由於裝備的限制，很多玩家都難以在20分鐘限時內打完，令獵人夢回《MHW》的滅盡龍。鎖刃龍的攻擊動作在以往的牙龍種、飛龍種基礎上，再加上4條鎖刃的揮擊，讓沒熟悉新派生的GP、看破獵人頭痕。目前的小心得是，在鎖刃龍的5點、7點方向打，會比較易看穿攻擊動作。不過，要小心轉身後的捉人動作，被捉後擺脫不了的話，基本上就會「貓車」。

另外，在OBT2推出多條比較難打的龍後，天氣系統更令人驚喜。以往地圖的環境基本上不會改變，現時在 Unreal Engine 天氣系統的加持下，落雷再加上鎖刃龍狂暴，令緊張刺激的氣氛進一步提升，期待正式版在雪地、火山有更多環境效果的變化。