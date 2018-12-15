大人氣FPS系列新作《Insurgency: Sandstorm》PC版正式推出

《暴動（暫譯：Insurgency）》是一款由 New World Interactive 所打造的第一人稱團隊戰術射擊遊戲，在 2014 年便靠著多樣化的武器、配件選擇以及各項擬真設計獲得了不少好評，而兵種職業的呈現也讓戰場變得更加多樣，成了當時頗為熱門的第一人稱射擊作品。而在經歷了四年後，開發團隊也終於推出了續作《暴動：沙塵暴（暫譯：Insurgency: Sandstorm）》

《暴動：沙塵暴》與前作一樣強調擬真性和團隊戰術兩項核心要素，而本次則是採用遊戲引擎 Unreal Engine 4 製作， 除了增加新的武器和配件選擇外，武裝載具的設定也加入戰局，也多加了許多客製選項讓玩家自行設定角色外觀。

遊戲中的所有裝備都是全面開放使用，玩家一進入遊戲便可自行選擇想使用的槍枝和配件，但需要注意的是補給點數的分配、負重以及職業限制，每一項武器和配件都會消耗補給點數，玩家的配置不得超出定額的補給點數總數，該項設計將會避免移動軍火庫的玩家出現。

而武器也會因應玩家所選的職業而出現不同的限制，項是火箭砲以及各種爆炸性武器和配件都是暴破兵專屬的選擇，而玩家也必須將負重要素納入考量，若自身是喜愛衝前線玩近距離戰鬥，則必須注意自身的配置是否過重而影響到角色的移動速度。

職業將會影響到玩家可配置的槍隻以及使用的能力（gamebase）

《暴動：沙塵暴》本身除了 PVP 模式外，也加入了 8 人協力挑戰 AI 的 PVE 玩法。而遊戲中的玩家命都只有一條，一但陣亡了便只能轉為觀戰模式，等到玩家攻下了關鍵據點或完成任務後才能作為增援兵力重回戰場。遊戲目前已在 Steam 平台上以 NT$ 790 的價格推出，但目前也實行了打 9 折特惠活動，若玩家已擁有前作《暴動》，則會享有 8 折優惠，有興趣的玩家可別錯過啦！

PC 版已在今日正式上市，家用主機版本上市日期則會在日後另行公布（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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