音樂動作《Symphonic Rain交響樂之雨》Switch移植版即日開放下載

日本工畫堂工作室宣布，自2018年12月13日即日起在Nintendo Switch 主機上推出一款下載遊戲《Symphonic Rain 交響樂之雨》（シンフォニック＝レイン），定價4,800日圓，並自即日起至12月19日為止推出2,400日圓的五折優惠價讓玩家們可以入手取得。

《Symphonic Rain交響樂之雨》為官方於之前2004年在PC平台上推出，除了輕小說文字冒險遊戲的劇情故事演出外，還加入讓玩家一邊按着搖桿按鍵，一邊配合節奏旋律來進行樂器演奏的音樂節奏遊戲動作演出要素，讓玩家們可以在優美節奏旋律下，一邊欣賞劇作家「西川真音」為本作所撰寫的豐富劇情故事，一邊看着由日本人氣繪師「しろ」為本作繪製的角色們各種演出，因此在推出後受到許多玩家們好評喜愛。

附帶一提，本作雖然於2017年在Steam等平台推出PC HD重製版，但這次卻是首次在主機平台上移植重製推出。在這次的Switch版方面，除了如之前的PC HD重製版一樣將畫面大幅更新強化之外，在介面操作等各方面也都配合Switch主機進行優化，讓玩家們可以再度回到遊戲世界，欣賞由創作歌手「岡崎律子」為本作所製作，以「雨」為主題的優美節奏旋律魅力！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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