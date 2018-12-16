《暴雪英霸》新任總裁發聲明　2019年取消全球冠軍賽及宿舍英霸賽

Blizzard 旗下競技對戰遊戲《暴雪英霸》今日公開由新任總裁J. Allen Brack 和首席研發長 Ray Gresko 共同發出的聲明，包括將開發團隊部份轉移至其他專案，另外 2019 年確定不舉辦全球冠軍賽及宿舍英霸等賽事，並表示這是研發團隊做出的艱難決定。

我們不斷在發展和更新我們的遊戲，也時常在想如何能支援及幫助我們的遊戲成長。這些理念讓我們能持續做我們熱愛的事情 – 製作最棒的遊戲 – 這也是為何暴雪才能成為暴雪。

過去幾年來，我們一直都在改進遊戲的開發過程並做出各種困難的決定，才能製作出讓我們感到驕傲的新遊戲及其他產品。現在我們已推出與尚未公布的遊戲數量，已超越了過往任何時候。如今我們也來到了需要讓部分才華洋溢的遊戲設計師轉移到其他遊戲的時刻。

因此，在慎重考慮之後，我們決定將《暴雪英霸》的部分遊戲設計師轉移到其他團隊。我們很期待他們的熱情、知識和經驗能為其他遊戲帶來更棒的體驗。這並不是我們第一次必須做出如此困難的決定，要是我們當初沒有做出類似的決定，《暗黑破壞神 II》、《魔獸世界》、《星海爭霸 II》和《鬥陣特攻》等遊戲可能也就不會誕生了。

雖然我們做了這個改變，但我們依然會保持對《暴雪英霸》遊戲世界與角色的熱愛。我們會繼續在《暴雪英霸》積極推出新英雄、主題活動以及其他社群喜歡的內容，但在更新步調上可能會有所調整，最終的目標是讓《暴雪英霸》成為長期穩定發展的遊戲。我們很感激社群一路上對這個遊戲的支持，我們的開發團隊會繼續以相同的熱情、努力和創意來製作《暴雪英霸》，為大家帶來最獨特的《暴雪英霸》遊戲體驗。

我們同時也在評估《暴雪英霸》的電競計畫，在審慎考慮所有工作的優先順序和選項之後，我們決定為因應遊戲的改變，2019 年我們將不會舉辦《暴雪英霸》全球冠軍賽和宿舍英霸。這也是另一項我們必須做出的困難決定。所有參與這些賽事工作的人，都深深感受到社群對這些比賽的熱情，但考慮在上述改變後，繼續舉辦賽事恐怕會無法滿足玩家和粉絲對這些比賽的期望，最終我們認為這是一個正確的決定。

這是我們在慎重評估後才做出的決定，我們也很期待這個決定能在未來為其他已推出和正在研發中的遊戲帶來更大的幫助。我們感謝所有努力開發遊戲的設計師，以及暴雪社群的每一個人，同時希望能在將來跟大家分享更多史詩級的遊戲體驗。

J. Allen Brack 和 Ray Gresko