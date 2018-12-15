《黑色五葉草》亞斯塔將加入《Jump Force》黑化狀態展開超必殺技

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4／Xbox One 推出，2月 15 日在 PC Steam 上架的動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース），官方再度宣布，將收錄人氣動漫《黑色五葉草》的主角「亞斯塔」（アスタ）在本作中正式參戰！

《Jump Force》為一款聚集包括《七龍珠》、《獵人》等日本 Jump 漫畫雜誌眾多連載作品角色跨界參戰，讓玩家們可以與自己喜歡的動漫人物在現實世界舞台上展開最火熱 3vs.3 小隊團體對戰的動作對戰遊戲。至於在這次官方發表方面，則是宣布將會收錄日本漫畫家「田畠裕基」目前連載中的人氣動漫大作《黑色五葉草》的主角亞斯塔正式登場。



在原作動漫版中，魔力值雖然為零，但卻因為得到有惡魔棲息其中的「黑色五葉草魔導書（反魔法魔法書）」，而獲得能將所有魔法無效化並反彈回去的「斷魔之劍」，以及能吸收他人魔力再加倍奉還的「宿魔之劍」等魔法。在本作裡，他也將使用屬於突擊系的「斷魔之劍」，與屬於遠距離攻擊型的「宿魔之劍」來進行戰鬥，另外在超必殺技方面還將會以黑化狀態展開攻勢，喜歡原作的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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