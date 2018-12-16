【手遊】《瑪奇-夢想生活》封測即將啟動　搶先看戰鬥系統介紹

由韓國 Nexon 正式授權，奇米娛樂所代理的《瑪奇mabinogi》系列新作手遊《瑪奇-夢想生活》即將於下週展開限量菁英封測，官方也於今（14）日釋出戰鬥系統介紹，供有興趣的玩家先睹為快。

多樣化的職業隨意切換 讓你組隊戰鬥不NG

在《瑪奇-夢想生活》的遊戲內，玩家可以任意的自由切換戰鬥技能，無論是想要使用劍來戰鬥，還是與怪物拉開距離使用弓箭瞄準對手，遊戲內通通可以滿足你的願望，而且完全不用重新練角色。

（Gamebase）

按下圖了解目前已開放的職業▼▼▼

《瑪奇-夢想生活》的事前登錄活動仍在進行中，只要參加活動的玩家皆可獲得遊戲內的超可愛飾品「潘－氣球」，邀請到越多好友，更有機會抽中雙人機票、Gash 點數、限定稱號、時裝等多樣大獎唷！

也不要忘了至官方粉絲團索取限量的菁英封測啟動碼唷！只要填寫問卷，就有機會抽到限量的封測機會及Gash點數，詳請請至官方粉絲團查看。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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