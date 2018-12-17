欅坂46、けやき坂46徵選　新人至細13歲！前銀行之花棄數錢做偶像

今年八月由乃木坂46、欅坂46以及けやき坂46舉辦的聯合徵選「坂道合同新規メンバー募集オーディション」，最終在129182位參加者中，誕生了共39名脫穎而出的女孩。當中，成為欅坂46二期生的有9人，けやき坂46三期生的則有1人。新成員的發布會日前於東京日本武道館舉辦，其中包括在12月5日NHK綜合台節目「うたコン」上就已經露面的三名新成員在內，全部10名成員是第一次一起在公開場合與大家見面。會場也舉辦了限定名額的握手會，將近萬名粉絲到場見證新成員的加入。

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成員們在台上除了積極的自我介紹外，還展示了自己擅長的特技。其中特別的是年僅19歲卻經已擔任過銀行職員的松田里奈，在說到自己的專長時向台下喊到「我當過銀行職員，很會數錢！」，台下的粉絲熱烈立即回應「銀行職員！」另外，是次徵選中最年輕的成員是13歲的山崎天，自我介紹時自信的表示「山崎天的「天」是頂點的「點」（日語發音相同），我將帶領欅坂46成為偶像世界的頂峰！」

最後，10名成員們迎來了第一次的舞台演唱，首先是由藤吉夏鈴擔任Center位置的《サイレントマジョリティー》，接下來則由唯一一位けやき坂46新成員上村ひなの擔任Center獻唱《誰よりも高く跳べ！》。最後松田里奈再次向全場表達感謝後，以《W‐KEYAKIZAKAの詩》作結束。

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