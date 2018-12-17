與《魔雪奇緣》Elsa攜手作戰《Kingdom Hearts 3》再現經典場面

日本Square Enix預定於2019年1月25日在 PS4／Xbox One 等平台推出的人氣動作角色扮演 RPG《王國之心》系列最新作《王國之心3》（《Kingdom Hearts III》），在這次介紹裡，除了將為玩家們公開《魔雪奇緣》世界北歐王國「艾倫戴爾」與「不可思議之塔」世界的最新畫面，還有原「XIII機關」的成員等登場人物最新情報要給玩家們知道！

《魔雪奇緣》世界～北歐王國「艾倫戴爾」（Arendelle）

迪士尼電影《魔雪奇緣》的北歐王國世界，在這個世界裡，主角Sola（ソラ）等人將在雪山與因為誤傷妹妹而悲傷離開王國，不願意與人靠近的「Elsa」（エルサ）相遇；由於放不下Elsa的事情，因此Sola等人不斷追著Elsa，並在途中與「真XIII機關」的「拉克希妮」遭遇，而拉克希妮似乎對Elsa的動向非常關心的樣子……

《王國之心3》重現《魔雪奇緣》世界！點圖細看北歐王國「艾倫戴爾」▼

+ 7 + 6 + 5

另外，當Sola等人為了尋找Elsa而來到冰宮殿的時候，也將會與冰巨人「Marshmallow」（マシュマロウ）相遇；雖然雙方立場敵對，但為了守護Elsa，最後雙方還是組成同盟一起前進。而當Sola等人最後與Elsa相遇後，發現Elsa雖然看似平安無事，但似乎卻有那裡怪怪的？而這場冒險的最後，又將會如何收場？

「不可思議之塔」（The Mysterious Tower）世界

在不可思議之塔的世界裡，Sola等三人與米老鼠國王一起為了見大魔法師「Yen Sid」（イェン・シッド）而來到這座神秘的塔，並從Yen口中得到重要的情報。而住在迪士尼城堡的花栗鼠奇奇與帝帝，則將會透過行動入口提供主角們各種傳訊幫助，在暗地裡支援著Sola等人的冒險，幫助Sola等人能夠順利完成這次的冒險。

《王國之心3》公開「不可思議之塔」世界神秘一面，點圖看更多遊戲畫面▼

+ 6 + 5 + 4

遊戲系統「心有靈犀」（Link／リンク）＆「連攜技」

在這次遊戲中，也依然將會保留可以讓玩家們在戰鬥中叫出與自己心心相連的夥伴召喚系統「心有靈犀」再度登場，例如玩家們在遊戲中，將可以藉此召喚出《扮嘢小魔星》的史迪仔登場，讓戰鬥對我方更加有利。

同時在本作中，主角Sola也可以與夥伴們一起施展出各式各樣的協力連攜技，藉此來施放強力的攻擊招式，給予敵人重大傷害來贏得戰鬥。舉例來說，Sola與高飛狗的連攜技，是可以使用高飛的武器盾牌來施放強力攻擊；而與唐老鴨的連攜技，則是可以施放出廣範圍攻擊，將周遭敵人一掃而空！玩家們可以善用這些強力連攜技，讓戰鬥更加無往不利！

《王國之心3》公開登場人物最新情報，點圖了解原「XIII機關」成員人物介紹▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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