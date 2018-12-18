Street Fighter V 街霸 Arcade版 Kage參戰 是快打旋風新殺意隆？

【Street Fighter V 街頭霸王 V Arcade Edition】Capcom日前於Capcom Cup 2018比賽後公布新一季《Street Fighter V Arcade Edition》（街頭霸王 V / 快打旋風 V）大更新，加入新角色「Kage」，大絕「瞬獄殺」、外表極似，但原來他並非大家熟悉的殺意隆？！

新版 殺意隆 ：影隆

Capcom日前公開、於《Street Fighter V Arcade Edition》中即日登場的新角色：Kage，雖然暫時未有官方中文名、同時與殺意隆一樣的大絕「瞬獄殺」，但新角色與殺意隆的確存在分別，所以他並非入魔的「殺意隆」而是「影隆」！

太似 殺意隆 的新角色是誰？

影隆：完全進化

影隆的日本名字為「影ナル者」，據官方於其網誌Capcom Unity中報道，新一季率先登場的影隆其實是「殺意波動」化成的實體，殺意隆心口火洞、長出獠牙及長出奇怪髮型，可以說是纏繞在隆的黑暗力量「完全進化」版。使用上，影隆的用法與隆及殺意隆的打法大致一樣，但在CAPCOM影片中的示範更進一步告訴玩家，影隆的波動拳從手掌發出並沒有火球、亦可在空中發出水平線波動拳；旋風腿可以從地面跳下並且只旋轉一次就可發出、亦配合重腳重拳可屈打對手至暈眩狀態，Kage版「瞬獄殺」限於V-Trigger II中使出，全畫面變為紅色的絕殺技。

新角 Kage 參上！

影隆（Kage）現於《Street Fighter V：Arcade Edition》中、以5.99美元/5.99歐元/ 4.99英鎊售得或100,000 Fight幣換購。