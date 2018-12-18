Switch【大亂鬥Special】無限道具增值BUG　屈機超歡樂

遊戲動漫
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任天堂明星大亂鬥Special(Super Smash Bros Ultimate)近日進行v1.2更新後，卻被人發現有BUG，可以做到無限放輔助模型(Assist Trophy)的局面，非常歡樂：

外國的YouTuber「TheAfrowJow」發現了《任天堂明星大亂鬥 Special》是次的輔助模型無限增值BUG，方法很簡單，就是兩名玩家都使用西施惠，當輔助模型出現時，於同一時間按前B使出釣魚必殺技抓取模型，成功的話其中一方就可無限使用輔助模型。除了一般對戰上，在訓練模式亦可將CPU設定為手動2P，自由選擇輔助模型來嘗試。

TheAfrowJow測試了《大亂鬥Special》很多個輔助模型的增值情況，看到數十架動物之森巴士、炸彈人、洛克人Zero、雄火龍等極之搞笑。此BUG因為要兩位西施惠「夾定」，所以在連線對戰的場合應該極難遇上，不過朋友對局可大玩一番(趁著還未被任天堂修正之前)。

【大亂鬥】有BUG(正確來說是GLITCH)也不是新鮮事，在上集亦曾有很搞笑的燃燒卡比BUG、胖丁超巨大化BUG、雙路卡利歐黑洞BUG等，不過大部份都已被任天堂修正。

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