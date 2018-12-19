《魔獸世界》玩家自製感人動畫紀念英雄瓦里安‧烏瑞恩

在《魔獸世界》中，相信不管是聯盟還是部落的玩家都知道瓦里安‧烏瑞恩這位英雄吧？這位聯盟英雄在遊戲中的種種作為以及變化讓他成了不僅僅是聯盟，甚至連部分部落玩家都對其抱持著敬意的傳奇遊戲人物。而隨著劇情推展，這位英雄也在《魔獸世界：軍臨天下》中英勇陣亡，犧牲自身讓聯盟軍隊得以撤離。

+ 5 + 4 + 3

雖然遊戲已進展到了 8.0，但即便遊戲已進展到下個階段了，玩家也並未忘記這位英雄。近期便有幾位玩家協力打造了一部短片，採用自製動畫的形式以瓦里安的角度來呈現其從銀白聯賽開始至軍臨天下所經歷的種種故事和人格轉變，在近期成了頗受關注的玩家創作。

該部短片名為「Wrynn」，為玩家 Captain Grim 負責動畫編制和 Krucial 負責執導的作品，該部動畫除了呈現瓦里安的重擔和個性變化外，也帶出了其他角色在瓦里安歷程中的心態變化，再加上頗為另類的動畫呈現方式讓它獲得了不少好評。

Krucial 在過去便時常運用這類型的動畫來呈現《魔獸世界》中的各種趣味話題，但「Wrynn」是他第一個走嚴肅路線的創作，且也將會是他的最後一部創作，他因個人學業和其他考量而決定離開 YouTube 創作路線，而該部影片便是他的告別作。玩家若對於這類的動畫創作有興趣，也可至其個人頻道查看其他相關作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO