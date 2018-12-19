《SAO 刀劍神域：奪命兇彈完全版》最新宣傳新OP片頭公開

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮）預定於2019年1月17日在PS4／Xbox One／PC Steam等平台推出的《SAO刀劍神域：奪命兇彈完全版》（ソードアート・オンライン フェイタル・バレットCOMPLETE EDITION），官方特地公開以本作以及預定收錄在本作的最新大型DLC「雪原之歌姬」最主題的最新宣傳影片，以及由A-1 Pictures所全新製作的OP開頭影片（30秒版）讓玩家們搶先欣賞。

《SAO刀劍神域：奪命兇彈完全版》為一款將目前發行中的《SAO刀劍神域：奪命兇彈》主線與截至目前為止所推出的三項付費DLC「銃火之霸者（銃火の覇者）」、「豪陣之造手（豪陣の造手）」與「機驅之馭者（機駆の馭者）」給同梱，並將會把預定於1月17日當天同步推出的最新大型DLC「雪原之歌姬（雪原の歌姫）」一起同梱的完全版。還沒體驗過本作的玩家們，可別錯過這次可以一次入手遊戲主線與付費DLC的大好機會！

另外，本作也將同步在PS4／Xbox One／PC Steam等平台推出繁體中文版，其中PS4版將會有獨家首批特典～以《刀劍神域》共16款歷代動畫、遊戲作品主視覺為設計的《刀劍神域》動畫＆遊戲全明星PS4主機專用原創布景主題下載代碼（使用期限至2020年1月16日止）！喜歡《刀劍神域》系列的粉絲們到時可別錯過！

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附帶一提，另外官方也宣布，Nintendo Switch版《刀劍神域奪命凶彈完全版》＆《刀劍神域虛空幻界豪華版》繁體中文版也確定發售！其中《虛空幻界豪華版》繁體中文版預定將於2019年春季登陸Nintendo switch平台，而《奪命凶彈完全版》繁體中文版也將於2019年夏季在Nintendo switch上架，更多遊戲情報將於日後公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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