【Red Dead 2 Online】玩家突然變驢仔？碧血狂殺BUG帶來新玩法

《GTA 5》在 PC 平台登場後便招來了不少 MOD 玩家，透過修改模組的方式打造各種另類的遊戲體驗，其中將角色變成動物便是過去頗為熱門的一項玩法。而同廠近期登場的《Red Dead Redemption 2》並沒有 PC 版，所以理論上不會有這類的玩法出現……

近期遊玩《碧血狂殺 2》線上模式的玩家不知透過什麼樣的作法觸發了一項相當特殊的 Bug，導致玩家在騎乘坐騎時會變成自身所騎乘的動物，而影片中便是玩家因此變成一頭驢子的結果。而該項 Bug 同時也讓玩家的實際角色停留在踏上坐騎那一刻的地點，直道玩家使用下馬指令後，角色才會被瞬間傳送到坐騎當下的所在地。

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雖然只能變成馬或驢子的狀態看似沒什麼好處，但想想《碧血狂殺 2》線上模式本身就是個無法之地，只是騎在路上可能都會莫名其妙的被拖下馬或是直接被開槍問候，但變成了馬後或許就可以躲避這些不必要的風險，甚至也能反過來當作奇襲的手段，不過前提是要先找到觸發這項 BUG 的方法。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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