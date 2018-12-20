《大航海時代IV》手機版日本雙平台同步推出　縱橫七海尋霸者之證

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於2018年12月在iOS／Android等手機平台上推出，定價1,900日圓的《大航海時代IV》（折合港幣約$132元），宣布自12月18日起正式在App Store／Google Play正式推出；官方也自18日即日起至12月25日為止推出優惠價1,400日圓（折合港幣約$97元）的限時特惠讓玩家們來入手取得！

由官方自即日起在手機上推出的《大航海時代IV》，為一款將之前在NDS主機上推出的移植版《大航海時代IV Rota Nova》，在拔除部分功能後完全移植到手機上重新推出的移植版本。玩家們在遊戲中，將可以駕駛愛船縱橫七海，尋找傳說的祕寶「霸者之證」，並從多達34種不同類型的帆船進行改造，享受包括砲擊戰、白兵肉搏戰、一騎討單挑等各種豐富戰鬥玩法，加上系列粉絲們所熟悉的未知文明／道具發現，交易投資買賣等豐富內容，讓玩家們在手機上也能重溫《大航海時代》的豐富遊戲魅力！

另外在這次的手機版裏，除了將會把畫面與操作性配合手機規格介面進行大幅提升優化之外，也將會搭載可以將遊戲畫面拍攝下來分享到其他SNS社群網站與其他玩家同樂的「SNS分享功能」之外，還將會搭載在玩家船隻入港時自動記錄存檔的「自動存檔功能」，提供玩家們更優質的遊戲環境體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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