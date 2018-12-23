【AKB48馬嘉伶】首位台灣成員　超長親筆信講出道三年辛酸

【AKB48】2015年的12月15日，東京巨蛋表演廳有個台灣的小女孩站上了舞台，在三千名粉絲前生澀的表演了她在日本的第一首歌曲。她——叫做馬嘉伶，在有着星夢的女孩成功脫穎而出！能夠在日本偶像圈打滾並生存下來的人不多，但她三年來仍不放棄，從不會日文開始，到現在已經可以流利的進行對話，令越來越多日本本土的粉絲注意到這位「海外女孩」。

馬嘉伶（macyacyarin IG）

馬嘉伶不僅創下AKB48創團以來首位外籍選拔成員的紀錄，2018年也以《交到朋友了》一曲首次站上中央位置。與其他女孩無異，馬嘉伶只是在眾多有着星夢的女孩中她成功脫穎而出，能夠在日本偶像圈打滾並生存下來的人不多，但她三年來從不放棄，由不會日文開始，到現在已經可以流利的進行對話，發展出自己在團內的「角色」，也越來越多日本本土的粉絲注意到這位「海外女孩」。

▼AKB48首位台籍成員馬嘉伶在日出道3周年，日前在Twitter發表親筆手寫信感言▼

今年12月15日是馬嘉伶第一次站在舞台上滿三周年的日子，她在自己Twitter用手寫了相當長的一封信，從自己的夢想「想加入日本的演藝圈並活躍下去」開始，經歷了被看衰、被嘲笑，到了日本不僅語言不通，就連身邊也沒有任何「同學」，還三不五時就被問到「什麼時候回台灣？」就連取得了珍貴的第一個AKB48舞台劇工作機會也被貼滿了「外來人」的標籤。雖然非常懊惱甚至為此而哭過，但想到自己有這麼多為她應援的Fans，於是將這股動力化作實際行動的衝勁，更加認真努力下去，最後也寫到期望邁入第四年的現在能繼續請大家多多指教。

▼按圖看更多馬嘉伶演藝生活萌照▼

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今年初播放的AKB48冠名綜藝節目「AKBINGO」之中，有個片段是馬嘉伶在睡覺前與家人通電話，提到希望看到馬嘉伶登上日本「NHK紅白歌合戰」，馬嘉伶也在節目上提到以前跨年時總是會和爸爸爭搶電視，自己想看紅白，但爸爸想看別的節目。但加入AKB48之後，為了看到女兒在舞台上發光發熱的身影，爸爸突然也表示「想看紅白」，其家族之愛還讓攝影棚幾位成員也不禁流淚，而今年的AKB48紅白選拔成員還沒出爐，究竟會不會有馬嘉伶也相當令人關注。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】