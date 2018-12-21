《哈利波特：巫師聯盟》最新宣傳影片公開！

由之前開發製作人氣手機 AR 抓寶遊戲《Pokémon GO》的美國 Niantic 目前正在全新開發中，以知名奇幻小說作家「J.K.羅琳」人氣作《哈利波特》為題材，預定 2019 年推出的 AR 手機新作《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter：Wizards Unite／ハリー・ポッター：魔法同盟，中文名暫稱），官方特地公開本作最新宣傳影片讓玩家們搶先欣賞！

由官方預定於 2019 年推出，由 Niantic 與 Warner Bros. Interactive Entertainment 旗下的 WB Games San Francisco 共同開發的《哈利波特：巫師聯盟》，除了將會以人氣魔法幻想小說電影《哈利波特》世界為題材，讓玩家們重溫「J.K.羅琳」奇幻魔法魅力，化身為一名巫師展開最刺激火熱的魔法對戰冒險之外，還將會對應 Niantic 著稱的 AR 擴增實境技術，讓玩家們彷彿真正置身於魔法世界之中，吟唱咒文施展各種魔法解開世界之謎，並與原作電影小說眾多人氣角色共同冒險，在現實世界展開前所未有的魔法冒險！



而在這次官方所公開的影片裡，將會以包含電影版在內的原作中粉絲們所熟悉，哈利所持有，號稱在各種魔法掃帚中速度最快的「Nimbus 2000（光輪 2000）」作為主題，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認，重新回溫《哈利波特》令人嚮往奇幻的魔法世界魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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