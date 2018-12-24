【電影少女】乃木坂46西野七瀨　一年後再演天野愛兩日拍完冇甩碌

由西野七瀬主演，今年一月開播的東京電視台禮拜六深夜電視劇《電影少女-VIDEO GIRL AI 2018-》日前公開了在2019年1月18日深夜12點52分將會播出「電影少女-VIDEO GIRL AI 2018-特別編」的消息，這也是西野七瀬事隔一年後再度接觸「天野愛」這個角色。消息一公開即引發網友熱議，而西野也表達了重新飾演角色的感想。這也是她在年尾從乃木坂46畢業後再度接演本劇。

西野七瀨飾演的天野愛（©『電影少女 2018』製作委員会）

1. 闊別一年，再一次飾演天野愛是什麼感覺？

西：天野愛所擁有的那種高情緒的感覺要以很懷念的心情飾去演。由於從第一次飾演這個角色到現在已經過了一年的關係，一開始的時候會害怕自己能否重新演好這個角色，但在攝影的兩天時間也順成完成了。

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2. 演出特別篇的感覺如何？

西：這次有跟小孩子一起對戲的場景。至今還沒有跟飾演小朋友的孩子一起演過戲的經驗，加上天野愛是比較「大剌剌」像男生的角色，要飾演的像個少年一樣，但面對小朋友感覺則要變成姐姐的樣子，我在這方面下了一點苦功。導演的部分由於工作人員都是上次的老班底，都是熟識的面孔就放心下來了。

3. 飾演天野愛的這一年，周遭的朋友或者家人的反應是？

西：有從Fans那邊聽到「重新認識了全新的娜娜醬」或者是「看到愛消失的畫面好難過」之類的話，家人方面因為不會跟他們談論到自己工作的事，自己也不會刻意去聽這個部分。（笑）

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4. 對妳來說「電影少女」是個什麼樣的作品呢？

西：雖然私底下的自己與天野愛個性完全不一樣，但在飾演的時候能夠從中感受到開拓戲路的的感覺。還有這麼可愛的服裝跟髮型也很難得，一般應該很少見的對吧！能夠有機會飾演天野愛真的是相當高興！

5. 最後請對觀眾說句話吧！

西：闊別一年的天野愛回來了！感到懷念的同時，請大家好好享受這部特別篇！

▼按圖重溫《電影少女-VIDEO GIRL AI 2018-》劇情及看西野七瀨、野村周平精彩劇照▼

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