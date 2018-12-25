《夢幻模擬戰》更新伊雷斯的季風登場　新角色、新副本即將推出！

日本殿堂級大作《夢幻模擬戰》的全新資料片——伊雷斯的季風預定於 12 月 25 日登場，將推出新角色蘭芳特、妮絲蒂爾，以及開啟新副本——永恆的神殿帶給玩家更多挑戰。

伊雷斯的季風，吹向艾路薩利亞大陸

伊雷斯大陸的傳奇將領，武藝與智謀無懈可擊的天選之人——蘭芳特登場。蘭芳特是戰略大師陣營的新晉核心，在擁有多種強力攻擊技能的同時，其獨有的「王牌戰法」超絕能夠大幅強化混合編制部隊。

棄暗投明的純血魔族英雄，敢愛敢恨的獨角魔女妮絲蒂爾，擁有逆轉治療效果的力量。在她的詛咒之下，敵人的支援部隊將驚恐地發現自己的治療魔法變成了摧毀友軍的鮮血風暴。

除了兩位全新SSR英雄之外，本次改版新增「永恆的神殿」秘境副本以及「心之羈絆」系統。玩家需要搭配優勢陣營的英雄挑戰巨大且強勁的心靈魔影，戰勝方能獲得心之羈絆強化素材，增加英雄的能力。

生放送現場邀請知名實況主進行趣味挑戰

日前《夢幻模擬戰》舉辦生放送，邀請實況主鳥屎、葉子、月希、Mita 到場替玩家謀福利，現場氣氛熱絡，第一個關卡「拜託你畫的像一點」要求四位來賓在限時三分鐘內畫出指定英雄，其中鳥屎將人氣英雄「利昂」畫的栩栩如生獲得好評，Mita 手中的「莉亞娜」則被玩家譽為美少女戰士。除此之外，來賓們也嘗試用台語描述《夢幻模擬戰》英雄特徵，在一陣雞同鴨講後，終於達成目標猜出五位夢戰英雄，讓全服玩家獲得獎勵。

連續登入就送 SSR 英雄「落跑公主雪莉」

SSR 飛兵英雄雪莉具有優秀的機動性，配合「落跑公主」天賦技能，能夠移動、攻擊兩次，兼具撤退與造成連續單體傷害的特色，是光輝陣營的強大攻擊型角色。在 12 月 23 日之前，只要連續登入《夢幻模擬戰》，就可以每日獲得雪莉碎片。

SSR 飛兵英雄雪莉具有優秀的機動性，配合「落跑公主」天賦技能，能夠移動、攻擊兩次，兼具撤退與造成連續單體傷害的特色，是光輝陣營的強大攻擊型角色。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO