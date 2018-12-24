12吋公仔用香港「情」景　1/6垃圾桶、雪糕桶勁有本土味

這套「香港情」12吋著衫公仔玩的1/6 香港街道公物：垃圾桶、雪糕桶、安全島燈箱、水馬……不期然令人想起當年的「街頭回憶」，本土生產商ZCWO 12月30日旺角將會有首賣會，宅民黨一向立場都是支持香港地道玩具，絕對十卜！

香港品牌ZCWO生產的香港情懷系列「香港情」1/6 香港街道公物，全套13款作品，都是具代表性、香港街頭人人熟悉的公共物件，當中如垃圾桶，更可以當文具、收納用品使用，即使不是12吋迷，買來做擺設也不錯。其實香港情懷商品是絕對有得做，好像ToySoul最長龍的車仔廠，就好落力製作屬於香港的車仔和情景，可見支持者眾。

記者我自己就最喜歡電箱（$150），因為包括一系列向九龍皇帝墨寶至敬的sticker（另有其他如租樓街招sticker），可以自由貼上去。這批玩具會先在12月30日旺角的首賣會優先發售，之後也可在玩具店、figure店買到，無論你是12吋迷，還是喜歡香港的人，都要留意。

香港情 1/6 香港街道情景小物

+ 9 + 8 + 7

日期：12月30日(上午11:00-晚上8:00）

地點：旺角朗豪坊12樓 LIVE Stage

首賣會其實有些優惠情報，詳情請到ZCWO facebook專頁了解