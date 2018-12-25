《變形金剛》皇者之劍史達　現身FLAME TOYS鐵機巧旺角展覽

專攻非變形《變形金剛》玩具鐵機巧的港日合作品牌FLAME TOYS ，2019年新作皇者之劍史達及大量未公開新試辦，將於近日至12月尾的旺角兆萬舉行展覽「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」中展示。

專攻非變形《變形金剛》的港日合作品牌FLAME TOYS 鐵機巧，與千值練份屬好友，近日千值的旺角店旁邊，就舉行了FLAME TOYS 最新展覽「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」，以最新作品《變形金剛V 勝利之鬥爭》主角皇者之劍史達「Star Saber」為首，展出了獅王、劍獅合體的超級史達，以及柯柏文、麥加登、The Fallen等新作灰辦。此外還有同廠《變形金剛》「風雷模型」系列，展覽細細，但作品絕對不少。

「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」

地點：旺角兆萬中心2樓204室

日期：2018年12月22日至28日

時間：12時至21時

FLAME TOYS 鐵機巧系列是以原創外型為先，非變形的TF完成品。比如這款皇者之劍史達，由於本身已經是日系的TF，二創後的背翼、腰間雙創，更有日系高達的感覺。（鍾世傑 攝）

FLAME TOYS 鐵機巧史達（＄2998）

+ 3 + 2

皇者之劍史達更可以跟2號機獅王Victory Leo合體成超級史達Victory Saber。(鍾世傑攝)

+ 4 + 3 + 2

Victory Leo暫時只是一件試版，但已經問清楚，它只能跟史達合體，不可變人型。（鍾世傑攝）

The Fallen 墮落金剛。（鍾世傑攝）

看來像變劍多於變手槍的麥加登。（鍾世傑攝）

這款柯柏文一樣修整到整部機都是日系流線型。（鍾世傑攝）

風雷模型是FLAME TOYS除鐵機巧外另一品牌，全部商品都需要自行組合。（鍾世傑攝）

+ 9 + 8 + 7