《變形金剛》皇者之劍史達　現身FLAME TOYS鐵機巧旺角展覽

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專攻非變形《變形金剛》玩具鐵機巧的港日合作品牌FLAME TOYS ，2019年新作皇者之劍史達及大量未公開新試辦，將於近日至12月尾的旺角兆萬舉行展覽「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」中展示。

專攻非變形《變形金剛》的港日合作品牌FLAME TOYS 鐵機巧，與千值練份屬好友，近日千值的旺角店旁邊，就舉行了FLAME TOYS 最新展覽「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」，以最新作品《變形金剛V 勝利之鬥爭》主角皇者之劍史達「Star Saber」為首，展出了獅王、劍獅合體的超級史達，以及柯柏文、麥加登、The Fallen等新作灰辦。此外還有同廠《變形金剛》「風雷模型」系列，展覽細細，但作品絕對不少。

「Flame Toys 2019 Kickoff Battle」

地點：旺角兆萬中心2樓204室
日期：2018年12月22日至28日
時間：12時至21時

FLAME TOYS 鐵機巧系列是以原創外型為先，非變形的TF完成品。比如這款皇者之劍史達，由於本身已經是日系的TF，二創後的背翼、腰間雙創，更有日系高達的感覺。（鍾世傑 攝）

FLAME TOYS 鐵機巧史達（＄2998）

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皇者之劍史達更可以跟2號機獅王Victory Leo合體成超級史達Victory Saber。(鍾世傑攝)

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Victory Leo暫時只是一件試版，但已經問清楚，它只能跟史達合體，不可變人型。（鍾世傑攝）

The Fallen 墮落金剛。（鍾世傑攝）

看來像變劍多於變手槍的麥加登。（鍾世傑攝）

這款柯柏文一樣修整到整部機都是日系流線型。（鍾世傑攝）

風雷模型是FLAME TOYS除鐵機巧外另一品牌，全部商品都需要自行組合。（鍾世傑攝）

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FLAME TOYS 最新展覽正於旺角兆萬中心2樓舉行（鍾世傑 攝）

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