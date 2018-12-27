Metal Robot魂命運高達　可動上色印字挑機Metal Build

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Metal Robot魂「Gundam Seed」系列第3作將會是Destiny Gundam 命運高達，2019年5月發售，除售價外，可動、上色、印字都表示足以挑機Metal Build「迪士尼」，即睇。

Metal Robot魂命運高達跟MR魂突擊自由、無限正義一樣，3部SEED-D機體都出自造型師坂埜竜手筆，強調其可動能力、上色、印字圖案都足以挑戰Metal Build，比如「掌中槍（Palma Fiocina）」爆熱神掌、「隔絕光（Solidus Fulgor）」光盾、「爍刃二式（Flash Edge 2）」光束迴旋鏢，都跟機附有effect parts，直接做到出招姿勢。（但當然，光之翼魂限另購是常識了。）

Metal Robot魂 命運高達 Destiny Gundam 2019年5月發售/14,580日圓

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Metal Robot魂命運高達外型會比MB版更接近動畫原作，雙翼、巨劍巨炮跟身體的大細比例做得不錯，Metal Robot魂的合金位一向集中在關節補強而非金屬外甲，今次一樣如此，而塑膠外甲全部有上色，而且是多層次、光澤、消光、金屬色並用。

決戰阿斯蘭無限正義高達。

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