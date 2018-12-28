《魔術士歐菲》25週年紀念全新動畫　聲優森久保翔太郎聲演主角

迎來系列作品誕生 25 週年的《魔術士歐菲（魔術士オーフェン）》，12月25日官方宣布決定製作全新電視動畫，以漫畫版內容為主要內容及標題，也公開了主視覺海報。聲優方面，決定以當年聲演歐菲的森久保翔太郎繼續演出新作。

《魔術士歐菲》 （gamebase）

《魔術士歐菲》是秋田禎信老師的作品，自1994年小說第一集發行以來，也推出了許多系列作品，發行本數已經突破1200萬本。1998與1999年更是兩度改編為電視動畫作品，目前則是將小說內容漫畫化，持續發行新書，是相當有人氣的奇幻作品。而2019年將是本作問世的25週年，全新動畫作品也讓這些角色們甦醒、新裝登場。以最強的魔術士主角歐菲為中心，旅途中的好夥伴克麗奧、馬吉克，以及老是找碴的柏魯坎、多進兩兄弟在歐菲身後，還有受到黑幕牽連的阿莎莉與查爾德曼的背影，主視覺海報將主要角色們再度聚集，是否也讓老粉絲們想起過去的回憶了呢？

（gamebase）

當年聲演歐菲的森久保翔太郎也說：「這部作品對身為聲優的我來說，是提升演技相當重要的關鍵之一，也是我無法讓自己置身事外的重要作品。經過這麼久的時間還能讓我再度演出，沒有比這更讓人開心的事情了，再一次與那個男人相遇、再一次與那些伙伴旅行，然後再度喊出熟悉的咒語！真的非常感謝。」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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