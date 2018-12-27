【Morning娘】牧野真莉愛18歲出古巴寫真　曬身材打棒球勁吸晴

Morning娘（モーニング娘。’18）成員牧野真莉愛即將在明年2月2日推出她的第五本個人寫真《María18años》。這本寫真集預計在她18歲生日發行，在計劃之初毅然決定在稱為「加勒比海的珍珠」古巴進行拍攝。

寫真集之中表現出牧野真莉愛純粹的情感、歡笑、時不時將視線凝視前方，發揮出不輸給古巴的存在感。此外，她對棒球的愛這次也超越了大海，特別參加了古巴的少年棒球隊。她與未來的大聯盟球員練習防守的場景、和小朋友交流的場景也一併收錄其中。

▼按圖看「寫真專業戶」牧野真莉愛歷年褪變！還未夠18歲的她，之前已推出了四本寫真。對棒球的熱愛令她到古巴的寫真拍攝與當地的少年棒球隊互動▼

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除了泳衣外，牧野真莉愛於《María18años》還出動了芭蕾舞服裝和室內服裝等，展現了大約20種姿態也是過去最多的。對於明年3月即將從高中畢業的她來說，這也是高中生活完結前的最後一項工作。這本內容量超豐富的寫真是一本可以讓你享受從沒見過、全新的牧野真莉愛的作品。

牧野真莉愛與古巴的陽光與海灘（《María18años官方宣傳照） 牧野真莉愛有話說： 我高中階段最後的寫真集即將發售，真的很開心，很感謝！在我眼前的，是廣闊的加勒比海，和五顏六色令人喜愛的都市風景。第一次去古巴就是特別的攝影之行。從大樹中我感受到滿滿大自然的氣息，從中獲得了很多力量。其中最美最吸引人的是芭蕾舞服的攝影，拍攝的時候非常緊張。另外，我也參加了青少年棒球隊的練習。在離開的時候他們對我說 「我們都是在這裡打棒球的，隨時都可以回來。等妳喔！」 這段時間真的是我人生中最大的禮物 ! 覺得喜歡上棒球真的太好了，我真的很喜歡棒球！最後，我以穿着制服的姿態，完成了最棒的高中畢業寫真集《Maria 18 años》！請大家一定要看，如果大家都看了，真莉愛將會非常開心呢！

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