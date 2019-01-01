【手遊】《少女☆歌劇 RevueStarlight～Re Live～》繁中版推出　

【RPG x 日本動畫 x 動作】日本 Ateam、Bushiroad 與 TBS 電視台共同合作，已先於 10 月在日本先行上市的《少女☆歌劇 RevueStarlight～Re Live～》（原名：少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-），官方於今（28）日宣布將推出台灣繁體版，並參展 2019 年 1 月 19 ~ 23 日的台北國際動漫節！

《少女☆歌劇 レヴュースタァライト》是於 2017 年 9 月推出音樂劇、今年 7 月在日本進行動畫播映的人氣企畫作品。10 月也正式在日本推出同款手機遊戲《少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-》。

（gamebase）

遊戲故事為原創內容，除了動畫裡的 9 位舞台少女外，15 位遊戲內原創的舞台少女也將會登場！遊戲為舞台少女在舞台上邊唱邊跳的戰鬥動作RPG，戰鬥場面為全3D，完美重現舞台少女華麗且堅強的一面。戰鬥為回合制，在簡單的操作下亦能同時享受廣泛戰略的樂趣！遊戲還包含全自動戰鬥及二倍速功能、不擅長手遊或生活忙碌的玩家也能充分享受。

官方表示，在 2019 年 1 月第七屆-TICA台北國際動漫節，除了設計精美的展場以及各式周邊的販賣，現場體驗遊戲的一部份還能拿到限定特典。《少女☆歌劇 レヴュースタァライト》裡的人氣聲優也將會到現場及日本館舞台與各位粉絲交流，請不要錯過這個機會喔！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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