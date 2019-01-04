【前NMB48一姐山本彩】灑脫！一刀剪30cm長髮　宣告單飛全國巡演

在10月26日於大阪萬博記念公園舉辦3萬人規模的畢業演唱會，11月4日正式從NMB48離隊的山本彩，日前公開了即將正式展開個人演唱活動。官方網站公開她自己剪去將近30cm長髮的照片，這也是她事隔六年後再度將頭髮剪短，新的一年象徵着全新的開始。再來也公開了粉絲們眾所期待的全國巡演「I’m ready」。

NMB48前一姐山本彩一揮利剪一次過剪去30cm的長髮，象徵獨立發展的里程碑（sayaka__714 IG）

山本彩在還沒從NMB48畢業前，就曾經舉辦過個人巡演三次，從2016年的Zepp巡演、2017年的展覽館巡演，到2018年將以LiveHouse巡演的方式進行。本次巡演將是歷年來最大規模，第一場從2月23日埼玉HEAVEN’S ROCKさいたま新都心開始，直到6月2日沖繩桜坂セントラル，共巡迴全日本24個都市、27場公演，估計將動員2萬6千人。而這次巡演的名稱「I’m ready」也象徵着在畢業後她已經預備好重新以個人歌手再出發的衝勁及動力。

▼「難波一姐」山本彩畢業前已經常獨立開Show，外界都看好她「單飛」發展▼

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另外，山本彩官方Fans Club也同時公開，將分為一般的「SYC」以及手機用戶的「SYC MOBILE」，申辦會員將享有演唱會門票預先抽選、會員限定動畫以及山本彩的email訊息等許多特典，兩種會員也各自有不同的優惠及特典，詳細可參閱其官方網站。

【全國巡演「I’m ready」情報】

山本彩早前到上海巡演的活動照（視覺中國） 2/23 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心

2/24 千葉・千葉LOOK

2/28 福岡・BEAT STATION

3/2 熊本・B.9V1

3/3 長崎・DRUM Be-7

3/7 岡山・岡山CRAYZYMAMA KINGDOM

3/9 高知・キャラバンサライ

3/10 香川・オリーブホール

3/14 廣島・セカンドクラッチ

3/17 滋賀・U☆STONE

3/21 富山・富山MAIRO

3/22 石川・金沢 Eight Hall

3/26 長野・長野クラブジャンクボックス

3/27 新潟・新潟LOTS

3/31 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮

4/4 福島・郡山HipShot Japan

4/6 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

4/7 宮城・仙台Rensa

4/9 北海道・Zepp Sapporo

4/22 福岡・Zepp Fukuoka

4/24、25 愛知・Zepp Nagoya

5/13、14 東京・Zepp Tokyo

5/27、28 大阪・Zepp Namba

6/2 沖縄・桜坂セントラル

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】