【NMB48新春公演】2019成員升格大執位！小嶋花梨坐正做隊長

日本女子偶像團體NMB48日前在大阪難波NMB48劇場舉行的「2019年新春特別公演」中，發表了大組閣的最終結果。NMB48去年10月17日在大阪城展演廳舉辦的八周年紀念演唱會，宣布「為了讓團體活性化，將在明年1月1日進行大組閣。」就在日前公演正式發表了大組閣的最終結果，這次組閣結果將陸續在3月2日依序上路。

這次NMB48的大改組，首先是Team N，川上千尋、石田優美將擔任正副隊長，包含研究生河野奈々帆升格在內共13名成員；Team M由澀谷凪咲、井尻晏菜擔任正副隊長共14名成員；Team BII由小嶋花梨、山田壽々擔任正副隊長，包含兩名研究生塩月希依音、山本望叶升格共14名成員。劇場經理金子剛也現場宣布今後研究生將不會作為一個隊伍進行活動「希望大家能夠藉由出席各種公演得到成長。」

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而以現今體制的最後一場公演，將依序是2月19日Team BII的「戀愛禁止條例」、2月21日Team M的「アイドルの夜明け」、2月26日カトレア組的「ここにだって天使はいる」以及2月28日Team N的「目撃者」公演。新公演Team M為3月2日、Team N為3月10日、Team BII為3月13日，另外4月1日將開始演出總隊長小嶋花梨製作的公演。

另外，現場也宣布了2018年出席劇場公演次數的成員排名，從第16名到第1名依序是第16名武井紗良（74次）、第15名川上千尋（76次）、第14名水田詩織（77次）、第12名（兩名成員）堀詩音、梅山戀和（78次）、第11名磯佳奈江（85次）、第10名東由樹（86次）、第9名中川美音（88次）、第8名石田優美（99次）（石田是創團至今出席次數最多的成員，共715次）、第7名岩田桃夏（100次）、第6名清水里香（104次）、第4名（兩名成員）上西怜、山田寿々（106次）、第3名森田彩花（111次）、第2名小嶋花梨（119次）、第1名安田桃寧（127次）。

▼按圖看NMB48大執位後各梯隊成員▼

宣布完後，安田桃寧獲頒感謝狀。安田除了對工作人員以及歌迷表達感謝，也表示到「劇場對我來說是能讓我們閃耀的，非常重要的地方」、「希望大家今後也要關注我們繼續成長的表演！」

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】