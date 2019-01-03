《Minecraft》神人Dr_Bond再推驚人創作　日本妖怪作品獲玩家推爆

Dr_Bond的大名相信不少玩家都曾聽過吧？這位神人在過去便時常推出不少令人驚艷的《Minecraft》創作，在2017年便曾融合「雪女」、「絡新婦」、「餓者髑髏」和「八岐大蛇」四種日本妖怪打造出了「Yokai Synthesis - 8 Steps To Rebirth」這項作品獲得了不小得關注度，而其堅持一磚一瓦都手動建構的精神也獲得了不少玩家的讚賞，成了位頗為知名的《Minecraft》創作者。

而在沉寂了一段時間後，Dr_Bond為了參與Builders Refuge與Exalted所舉辦的《Minecraft》創作競賽，在近期釋出了新的作品，「Aquasomnia」。本次的作品也是其自行運用遊戲內建的工具來一塊一塊製作，而非運用外部3D模組建構軟體生成的手法來創作，而作品整體的設計和細緻度也讓其在Reddit上亮相沒多久後便被玩家推爆。

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本次的創作所花費的時間約3至4天，以休憩的女性作為主體，搭上充滿思想和回憶的城堡以及被靜水環繞的夢境來呈現。至於為何不使用3D模組生成器的問題，Dr_Bond表示雖然一磚一瓦自行建構的方式較為緩慢，但其過程所帶來的樂趣並不是生成軟體所能給予的，因此才喜愛採用手動創作的方式來打造作品。

「Aquasomnia」因為才剛步入完工階段，因此Dr_Bond目前還未釋出地圖檔案供人下載觀摩，但若各位對他的作品有興趣，也可前往其個人的Planet Minecraft頁面查看其他相關創作，多數都有開放地圖檔案下載，有興趣的玩家可別錯過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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