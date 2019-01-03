【第五人格】《深淵的呼喚Ⅱ》盛典開鑼！全球六賽區爭世界冠軍

非對稱競技手遊《第五人格》，官方今（3）日宣佈，【深淵的呼喚Ⅱ】盛典即將於今日盛大展開！所有的偵探們只要組隊報名，就能夠參與這個非常具歷史性意義的盛典。

《第五人格》深淵的呼喚Ⅱ（gamebase）

蒸汽之都 報名參賽人人有機會

在深淵的呼喚Ⅱ盛典中，玩家首先要參與的就是第一階段─蒸氣之都，時間為 1 月 3 日更新後到 1 月 13 日為止，此時所有的玩家都可以組隊報名參賽，玩家們需以戰隊形式參加，活動期間累計積分排名前 50 名的戰隊，將可進入下一個階段賽事。偵探們除了參與報名，也要注意的是每一個戰隊成員都可累積積分，但每日可參與場次是有上限的，也就是你每天只可打 6 場求生者跟 6 場監管者，基本上你的每一場表現，都將會跟你們戰隊最終獲得的積分息息相關。而賽事期間兩個陣營的參賽上限則為 60 場。如何打滿 60 場競賽取得良好的積分，可是要付出一番努力才行的喔！

當然，除了爭取最高積分來獲得晉級下一輪是所有戰隊的目標外，參加盛典可以獲得的獎勵也是非常豐富！蒸氣之都的獎勵繁多，基本上可分為個人以及戰隊兩個部分。個人部分，只要是報名戰隊成員，在活動期間參與一般配對賽、排位賽、聯合狩獵等，都可累積對戰數獲得對應獎勵。戰隊部分，隊員進入深淵匹配和深淵排位，皆可累計戰隊的對戰數獲得對應獎勵。而積分排進前 50 名的戰隊的戰隊成員將獲得【深淵的呼喚II-高塔之巔】主題頭像框【機械觸手】，代表的你將是進入下一階段的高手玩家。

《第五人格》深淵的呼喚Ⅱ（gamebase）

高塔之巔 高玩對戰廝殺

當玩家們的戰隊進入第二階段「高塔之巔」，就表示你們的戰隊是在本賽區的佼佼者了，不過更嚴峻的挑戰還在後頭！高塔之巔賽事開放時間為 1 月 17 到 1 月 24 日，每日 19:00~21:00，參戰隊伍成員可經由特殊的入口進入高塔之巔排位賽，在排位賽內獲取高塔之巔積分，活動結束後排名積分前四名的隊伍，將取得參加賽區線上預選賽的資格。相對於上一個階段，高塔之巔的對手都具有一定的實力，而且戰隊成員能參與的比賽一樣每天上限 5 場，總場數上限只有 20 場。可累積積分場數變少、對手更強的情況下，對每一個戰隊來說都將會是一場艱困的考驗。

高塔之巔階段的對手，幾乎人人都是高手、萬萬輕忽不得，加上對戰場數少，如何安排隊員們哪些人衝刺監管者、哪些人努力經營求生者，是需要玩家費盡心思的喔。活動期間所累積的高塔之巔積分，官方會針對結算後的排名，給予相對應的獎勵，國際服排名前四名的戰隊還可額外獲得【深淵的呼喚II-深淵之路】主題頭像框，代表着你們將是本賽區要角逐線上預選賽的超級強隊囉！

【深淵的呼喚II】頭像框-邪眼（gamebase）

深淵之路 線上預選取得賽區代表權

在進入國際服本賽區最後四強之後，《第五人格》遊戲官方也會正式公告並展示排名，正式歡迎四強隊伍進入深淵之路，並參加本賽區最後四強的線上預選賽！線上預選賽將分為六大賽區分別進行，爭取最後十六個名額參加最後的線下大賽【深淵的呼喚Ⅱ暨一周年慶典】。名額分配分別為中國大陸賽區 8 隊，國際服 8 隊，分別為「日本賽區」2 隊、「港澳臺賽區」2 隊、「東南亞賽區」2 隊、「韓國賽區」1 隊、「歐美賽區」1 隊。這個時候也將進入真正的捉隊廝殺階段，賽制將轉變為隊伍與隊伍之間的直接對戰。

對戰方式在線上預選賽部分為 BO3。每一場比賽分為上下半場，上半場選擇求生者隊伍，下半場則需選擇監管者，再依每場賽事求生者逃脫數予以計分，決定本場賽事之勝負。比賽規則也會加入地圖選擇、禁用角色等、選角禁角順序等規定，參賽隊伍除了技巧的比拚之外，對角色以及地圖的瞭解也是非常重要的喔。最後贏得賽區優勝的隊伍，將可取得參加線下總決賽的資格，前往中國上海，角逐【深淵的呼喚Ⅱ全球盛典】的世界冠軍！

【深淵的呼喚Ⅱ全球盛典】全球線下總決賽

整個【深淵的呼喚Ⅱ】活動最高潮，當然就是最後一關的全球線下總決賽囉！來自全球的 16 支隊伍將會於 2019 年 4 月 26 日～4 月 28 日參加中國上海舉行的全球線下總決賽！總獎金金額高達 100 萬人民幣，等待着偵探們前來爭奪。屆時盛大的現場比賽，一定會熱鬧滿點精彩可期，絕對會吸引着全世界玩家的關注。這一切的開端，都將從偵探們參加第一階段蒸氣之都活動開始！你果你熱愛着第五人格，而且自詡為是一個高手，不要遲疑趕快號召戰友們報名吧！或許你將成為代表賽區隊伍的一員？或許你真的能夠美夢成真，拿到第五人格賽事的第一個世界冠軍？！

《第五人格》深淵的呼喚Ⅱ（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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