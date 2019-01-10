《戰國無雙4DX》15周年紀念BOX特典公開　光榮終極炒冷飯之最

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於2019年3月14日起在PS4／Nintendo Switch等主機推出，定價普通版／下載版5,800日圓的人氣戰略動作遊戲《無雙》系列新作《戰國無雙4 DX》（戦国無双4 DX），官方特地公開收錄遊戲最新畫面、限定版15周年紀念BOX等最新畫面的遊戲第一波宣傳影片讓玩家們搶先欣賞。

《戰國無雙4 DX》為一款將官方於2014年發售的《戰國無雙4》，與包括劇情／武器套組／BGM／軍馬／衣裝套組／編輯零件／特別衣裝等多達150項以上的DLC追加下載內容全部同梱，讓玩家們可以一次體驗最完整《戰國無雙4》遊戲內容樂趣的完整版。同時，本作也將支援與之前《戰國無雙 真田丸》以及《無雙蛇魔 Orochi 3》之間的記錄存檔連動（可藉此在遊戲中獲得特定連動特典），玩家們到時可別錯過！

而隨着本作即將於3月14日正式推出，官方屆時也將會推出定價14,800日圓（折合港幣約$1,047），內含遊戲片、《戰國無雙》15 周年紀念書（64P）、遊戲原聲光碟 CD 與音樂 MV（CD 4張一組＋DVD 4張一組）、設定畫集明信片（共144張）等豪華特典一起同梱的15周年紀念BOX讓玩家們收集選購，喜歡《戰國無雙》系列的粉絲們到時可別錯過這難得的收藏機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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