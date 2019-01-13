Bungie告別Activision成獨立開發商自主「Destiny天命」玩家激讚

《Destiny 天命》系列開發公司Bungie宣佈將與 Activision結束在2010年簽訂的 10 年合約，Activision當年幫助Bungie在《最後一戰》之後順利推出了動作射擊線上遊戲《天命》到最新推出的《天命2》資料片《遺落之族》。離開Activision之後《天命2》在Battle Net上的支援及改版並不會造成影響。

根據 Bungie 公告，《天命 2》 PC 版在 Battle Net 依然會有 Blizzard 的完整支援。另一方面 Activision 聲明 Bungie 可保有《天命》系列完整的版權與發行權。而 Activision 則是制更加關注自身已經擁有的遊戲 IP ，為不造成玩家的困擾，雙方將會持續合作讓版權轉移順利，也會為了全球《天命》社群繼續緊密合作。

然而 Bungie 在《天命》系列上市後內容都有著內容貧乏的問題，導致玩家評價是褒貶不一，不管一代或者二代 ，Bungie 直到擴充內容才有挽回玩家信心的改變，目前《天命 2：遺落之族》內的微交易系統也受到玩家們的質疑，甚至懷疑這一切都與 Activision 的商業導向有關，畢竟 Activision 曾經在《天命 2：遺落之族》推出後，公開表示遊戲在商業成果未達預期。

雖然無法區分在《天命》系列的相關遊戲開發、營運策略，在 Bungie 與 Activision 之間的責任歸屬問題。但 Bungie 與 Activision 宣佈結束合作契約的消息一出，玩家在 Activision 的官方推特帳號下不斷使用 Gif 圖、影片表示「慢走不送」「萬歲！」並表示這對《天命》來說是最好的消息，甚至有玩家說「讓 Blizzard 自由吧！」並祝福 Bungie 獨立自主。

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對於《天命》系列的未來，Bungie 還是相當感謝來自於 Activision 的協助。官網公告指出透過《遺落之族》資料片，團隊不斷學習與傾聽，並且提供了玩家希望的遊戲體驗，並表示未來幾個月有更多季度更新內容可以發表令社群興奮的消息。目前的成績都要歸功於令人難以置信的玩家社群，Bungie 深知成為獨立發行商相當不容易，但是會以嶄新獨立的全球工作室持續成長。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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