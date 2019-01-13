五月天怪獸加入新電競戰隊TXO　成員包括前世界冠軍陣容超屈機

前世界冠軍 Hanzo 黃成在、Genji 鄭至隆、Liang 陳亮誌、ChiChi 李浚祺、Sirenia 洪偉嘉五位選手，與原後勤團隊教練 CK 賈宏鼎、分析師 Pipi 張慧與行銷經理 Abby 羅珮文，於1月11日正式宣布成立 TXO 戰隊，並將參加 2019《傳說對決》GCS 職業聯賽。同時這次除了發表隊伍陣容之外，TXO 也公開邀請人氣樂團「五月天」團長「怪獸」成為團隊第六人兼新精神領隊，期許為 TXO 帶來更正面的效益，在職業電競賽場大展身手、再創佳績！

經典音樂與電子競技文創結合

怪獸表示，「因為之前有代言《傳說對決》，所以才會認識他們。自己在五月天待了很久，很能認同他們『兄弟一個都不能少』的心情，覺得有共鳴；在知道他們想維持兄弟感情才成立自己戰隊後，他們有來問，自己在考慮很久後才下定決心說：『要多少錢？』，但他們卻說：『獸哥我們不要你的錢，要你的人』，所以自己現在才站在這裡。要人就簡單啦，對於沒事就可以一起玩這點自己也感到很開心。

會想加入這個戰隊，是因為自己平常都會看他們影片去學習，也會看比賽，但當一個觀眾加油，跟加入大家庭打拼是不一樣的。因為自己覺得他們都很可愛、個性都很鮮明，所以也很高興能加入。其實這邊也要跟大家說，玩遊戲的時候也要注意自己的現實生活，像自己剛辦完演唱會，那時也是先把吉他練好才去玩遊戲，如何去分配遊戲時間也是很重要的事情。

舉例來說，平常自己每天要練吉他、寫樂譜什麼的，都要先安排好，要有效率地把事情做完，才能放心去玩遊戲。」最後怪獸也表示，「這次宣佈加入《傳說對決》TXO 職業戰隊是第一步，接下來也將與 TXO 共同推廣電子競技，讓喜愛電子競技的粉絲及不曾接觸電子競技的家們能更了解電競產業文化。」

附帶一提，TXO 戰隊的「TXO」，使取自英文「Tongxin（同心）」的縮寫，象徵在殘酷又現實的職業舞台上同心即可克服一切。TXO 表示，「不亂是遊戲內或遊戲外，只有團隊的大家團結一心，才能創造更大的力量。自 2017 拿下 AIC 冠軍，到 2018 年夏季賽吞下 2 勝 5 敗戰績，我們調整過後才獲得 7 連勝挺進季後賽。雖然最後在四強止步，但我們上到重要的一課：那就是只要願意努力，每天為著共同目標奮鬥，一樣可以得到成功果實！」

教育與電競發展結合

接下來，TXO 戰隊也期許在電競產業能有更完善的規劃與發展。TXO 表示，「希望對電子競技領域有興趣的，有地方能學習這方面的專才，透過設立電競專班，不僅要使這些孩子有學籍、基本學科能力，更同時規劃系統性的電競專門與分流課程，我們要培養下一個時代的國際人才。」目前 TXO 也正在台北與適合的高中做結合，期望能盡速成立電競專班培育產業人才。

面對 TXO 戰隊的成立，Garena 遊戲營運經理「林文彥」也表示，「我們比賽已經即將開始，在下周也將會有一場開幕記者會，到時也會宣佈參賽所有隊伍跟新賽季規劃。現階段會覺得先把聯賽做好才是真的回饋所有支持者最重要的事情。

至於 J Team，我們也都有保持緊密聯繫，對他們發表聲明我們當然予以尊重；對聯盟失去一個合作夥伴當然我們感到很遺憾。各自隊伍都是獨立運作的公司，是好是壞大家各有標準，對我們來說就是把比賽在能力範圍內做到最好，俱樂部當然也會自己評估要不要參加。」

而在 TXO 成軍記者會結束後，TXO 也特地接受採訪，與粉絲們分享他們目前最新的近況（點圖閱讀）↓↓↓

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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