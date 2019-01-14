《動物朋友3》手遊及大型機台版最新情報　事前預約贈送「輝石」

日本Sega Games與Sega Interactive宣布，將針對旗下人氣作《動物朋友》推出全新企劃新作登場，其中除了包括預定在iOS／Android等手機平台推出的《動物朋友3》（Kemono Friends 3／けものフレンズ3）之外，還有預定在大型機台上推出的新作遊戲《動物朋友3：惑星之旅》（Kemono Friends 3 Planet Tours／けものフレンズ3 プラネットツアーズ，中文名暫稱）。

而隨著本作手機版正式發表，官方也宣布，自即日起正式展開遊戲事前登錄預約註冊讓玩家們進行申請預約。在手機版預約方面，官方將會視預約玩家人數，贈送可以在遊戲中用來進行轉蛋等功用的不同數量「輝石（キラキラ）」作為特典贈品，一旦預約滿一萬人，還將宣佈進行《動物朋友3》的短篇動畫製作。

同時官方也預告，在預定於1月14日今天開始在日本播放的《動物朋友2》第二話動畫中，也將會收錄會在這次三代中登場的部分角色最新畫面的TVCM電視廣告，有興趣的玩家們到時可別錯過欣賞！

至於在大型機台版《動物朋友3：惑星之旅》方面，目前官方也預告，將於1月25日起至1月27日為止在日本舉辦的「JAEPO（大型電玩娛樂機台展）2019」中展出本作的實機登場，現場除了遊戲搶先體驗試玩之外，還將會邀請在本作中擔任聲優配音演出的「尾崎由香／根本流風」等親臨現場參與舞台活動與玩家一起同樂，也將會釋出擔任由本作人設的漫畫家「吉崎観音」繪製插圖的資料夾做為贈品，玩家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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