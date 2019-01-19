【Fallout 76】有殺錯無放過！玩家組隊追擊作弊者　竟濫殺無辜

《異塵餘生76》（Fallout 76）在各平台推出後便出現許多問題，其中部分物品可重複複製的Bug，外加開發者小房間曝光導致各種稀有物品和資源流出後，不少玩家開始透過這些作弊手段在遊戲內與遊戲外進行交易賺取利益，官方雖友在嘗試解決這些現象，但就當前的環境看來似乎是沒有什麼成效。

【Fallout 76 玩家組隊追擊作弊者】這些資源和稀有裝備都被作弊玩家以低等級分身帳號四處交易外流，在遊戲內換取遊戲幣或是透過eBay直接用現金交易，讓遊戲整體的經濟生態陷入相當混亂的狀態。除了經濟問題外，作弊玩家也透過不斷複製並疊加特殊強化物品（bobbleheads）的加成效果獲得了極高的殺傷力，強大到即便玩家擁有和平模式的減傷保護，還是會被這些作弊玩家一槍秒殺的狀態。

複製物品的bug。（Gamebase）

作弊玩家透過不斷複製並疊加特殊強化物品的加成效果獲得了極高的殺傷力。（Gamebase）

在遊戲整體狀況越來越糟以及官方無法有效處理的狀況下，部分玩家便決定自行動手保護遊戲環境，自組隊伍開始四處獵殺作弊玩家，並將奪得的複製物品丟至河流銷毀。雖然玩家的立意是好的，但這項獵殺行動也造成不少無辜玩家成了目標，網友TGriff97便是其中一位，且還成了Reddit上的熱門話題之一。

這項獵殺行動也造成不少無辜玩家成了目標。（Gamebase）

TGriff97表示女友在近期才正式踏入《異塵餘生76》，也協助她在一個人煙稀少也較無怪物出沒的地點打造自己的營地，但營地才剛完工沒多久就被四名140等的組隊玩家用重武器全數夷平。TGriff97追問之下才得知女友因等級過低被認為是作弊玩家使用的分身帳號，而她辛苦打造的營地也因此被認為是藏匿複製物品的倉庫，這群人便將其女友的心血夷平。



這份貼文也帶出了其他相關的案例，部分網友表示他們開始被一些高等路人玩家要求秀出他們自身的物品欄證明自身不是作弊玩家，若不照要求秀出就會被視為作弊者直接擊殺，讓自組隊伍獵殺作弊者捍衛遊戲的作法開始受到質疑。《異塵餘生76》自上市之後就獲得了不少負評，但根據當前的狀況來看，要讓玩家對其改觀的機會可說是越來越小了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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