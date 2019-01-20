【PS4】DAYS GONE《往日不再》將於4月26日發售　預購特典大公開

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）宣布，將於2019年4月26日發售的《往日不再》（Days Gone）中英文合版的價格及產品詳情。藍光光碟普通版建議零售價為港幣468元、藍光光碟珍藏版為港幣1,088元、普通下載版為港幣468元、豪華下載版為港幣538元。

DAYS GONE《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

本作是一款以全球瘟疫大滅絕事件兩年後的嚴酷荒野為舞台的開放世界動作冒險遊戲。玩家將扮演迪肯聖約翰，這位面對艱難環境竭力求生並同時尋覓生存意義的賞金獵人。

嚴酷的開放世界

運用PlayStation 4以及虛幻引擎4的演算能力，Days Gone將帶來極其真實與細緻的開放世界體驗。以迪肯的浪跡者機車穿梭在太平洋西北高原沙漠的惡劣環境，踏破崎嶇之路並探索無垠荒原。

殘酷的沙盒戰鬥

《往日不再》推崇充滿真實感與自由的玩法，帶給玩家自由探索、策劃戰略與遊戲方式的體驗。自訂你的武器與技能，升級你的浪跡者機車，並學習製作更好的近戰武器與陷阱，來努力求生吧。

扣人心弦的故事

遊戲故事的核心，是關於在全球瘟疫危機後，發生的一段喪失與希望的故事。玩家將化身為賞金獵人兼浪跡者的迪肯聖約翰，運用過往幫會機車騎士的經驗在這嚴苛無情的荒野中竭力求生。這是一段迪肯在痛失身邊摯愛後不斷尋求生存意義的冒險旅程。

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《Days Gone》產品詳情公布，珍藏版內容：

PS4™遊戲《Days Gone》（中英文合版）藍光光碟版 Days Gone模型 STEELBOOK外盒 DAYS GONE珍藏扣針徽章 實體及下載版迷你畫集 實體及下載版原創音樂集 DAYS GONE布章 4張貼紙 3款機車外觀 提早解鎖活動扳手技能 「迪肯大戰暴走潮」動態主題

《Days Gone》珍藏版內容（Gamebase）

Digital Deluxe Edition版內容

PS4™遊戲《Days Gone》（中英文合版）下載版 Days Gone迷你畫集下載版 音樂集下載版 Days Gone PS4™動態主題 3款機車外觀 提早解鎖活動扳手技能

《Days Gone》Digital Deluxe Edition版內容（Gamebase）

PS Store預購特典及藍光光碟版早期購買特典：於PS Store預購遊戲，或購買首批光碟版可獲贈以下內容：

1、提早解鎖浪跡者十字弓

2、氮氣強化#1

3、油箱強化#1

4、護罩強化#1

PS Store預購特典及藍光光碟版早期購買特典（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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