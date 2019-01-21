《約會大作戰 蓮反烏托邦》2019年強勢登場 揭開「蓮」神秘面紗

【《約會大作戰 蓮反烏托邦》2019年強勢登場 】日本 Compile Heart 宣布，預定於 2019 年夏天在 PS4 主機上推出人氣動漫輕小說《約會大作戰》系列新作遊戲《約會大作戰 蓮反烏托邦》（デート・ア・ライブ 蓮ディストピア，中文名暫稱），定價普通版 7,200 日圓，內含特別美術書、廣播劇 CD 等特典一起同梱的限定版 9,200 日圓。

《約會大作戰》為日本人氣輕小說作家「橘公司」目前連載中的人氣輕小說，故事描述由於神祕生命體「精靈」的出現，同步帶來重大災害「空間震」，身為普通高中生的主角「五河士道」，肩負著與精靈交涉，同時拯救世界與精靈的重大使命，而交涉的手段，就是與這些可愛的精靈美少女們進行「約會」！由於獨特豐富的故事與戀愛喜劇內容，因此推出後大受好評，除了小說外也曾推出動漫遊戲等各種版本，可說是非常受好評的人氣作品。

至於在這次的 PS4 版方面，本作為一款精靈攻略文字冒險遊戲，故事將會從突然出現的小丑少女，將十香等精靈們全部誘入夢中做為開端，為了解決這次的事件，玩家們將可以與遊戲版原創的新登場精靈們展開約會，透過劇情發展解開這次事件背後的真相，找出背後的犯人展開遊戲版的原創故事冒險！

▼《約會大作戰》登場人物超吸睛！（點擊大圖）▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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