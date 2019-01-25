BioHazard RE2 生化危機2 攻略：超神槍托Leon手槍全配件入手法

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）雖然遊戲並不太鼓勵玩家積極殺怪，但任何時候增強火力提升戰力總不是壞事，宅民黨會為大家整理武器及改裝配件取得方式，火力提升後應付強敵和Boss就更揮灑自如。本文就介紹Leon的手槍強化方法。

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手槍 Matilda 瑪蒂達簡介

Leon的初始武器，威力非常低，爆頭十多發也打不死一隻喪屍，不要期待用它來擊殺敵人。但是手槍瞄準快準度高反動低，打頭的話兩三發便可令一般喪屍倒下不再擋路，加上彈藥容易取得，在平常探索摸路時非常實用。尤其是加上「槍托」之後，真是零秒出手秒暈喪屍，即使面對多隻喪屍也可以有效應對。

最緊要都是爆頭。

另外也可以射斷喪屍的腳令牠永遠失去行動力，但也需要10發左右才能射斷，除非是經常路過的地方，否則還是打頭走人算了。

第一個強化部件：大容量彈閘

和手槍組合後可將裝填數提升至24。入手方法：一樓西側辦公室，解開Leon辦公桌的密碼鎖即可取得，在遊戲早期已可入手，取得方法見下文。

+ 4 + 3 + 2

第二個強化部件：槍口制動器

和手槍組合後可以減低反動，單獨來看沒什麼用途，但配上大容量彈閘及最後一個強化部件「槍托」時便顯出身價。取得方法是打開二樓東側等候室的保險箱，密碼為：左6，右2，左11。其實提示密碼的文件在觀察室，正常流程要先解完三個徽章經地下回到警局才可到取得，當然一早知道密碼的話就可以「偷步」開鎖。保險箱所在位置同樣在遊戲初期便能進入，因此先取為快也是好事。

第三個強化部件：槍托

最重要的零件，和手槍組合後令手槍變成最多3連射（按實R2連射，如果想單發就輕按R2），配上槍口制動器的反動減輕效果，一瞬間就可以連爆喪屍兩三槍頭令其倒下，實用性極高。

槍托位於地下停車場，玩家收集完3個徽章開啟通往地下的道路，到達停車場後便可取得。詳細流程請按下圖放大觀看：