【TpGS2019】怪物彈珠 AKB馬嘉伶登台演出　華麗回歸台北電玩展

2019 TGS台北國際電玩展於25日在台北世貿一館盛大展開，《怪物彈珠》繼 2017 年首次參展後，今年強勢回歸。除了別具特色的展區設計令人眼睛一亮之外，諸多從日本原汁原味空運來台的精采演出與豐富體驗活動，讓《怪物彈珠》攤位在開展首日即吸引上萬人參觀，官方更預估展覽期間至少將有 4 萬人造訪《怪物彈珠》攤位，感受一拉一放的魅力。

《怪物彈珠》今年強勢回歸2019 TGS台北國際電玩展，開幕當天吸引眾多玩家參與、拜訪。

《怪物彈珠》回歸TGS精彩活動一覽（點擊大圖）▼

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2019 TGS x《怪物彈珠》接下來的展期，將有日本第一的Cosplayer「Enako」與其他知名台日Cosplayer演出的「世界第一！怪物彈珠Cosplay Premium Show」、藝術家創作競賽「MONST Art Battle supported by LIMITS」、專業《怪物彈珠》隊伍的「MONSTER STRIKE STADIUM2019 EXHIBITION MATCH in Taipei Game Show」電競大賽、AKB48的成員「馬嘉伶」「大家志津香」「宮崎美穗」帶來的「AKB48 LiveShow」舞台表演，以及其他令玩家腎上腺素全開的「XFLAG GAME SHOW」等精彩舞台活動。

另外，TGS活動期間，《怪物彈珠》的贊助夥伴CoCo也加碼回饋玩家，每天 15:00 起限定 100 名玩家，只要於《怪物彈珠》XFLAG 攤位完成指定任務，即可免費獲得珍珠奶茶 1 杯或是飲料兌換券。而喜愛《怪物彈珠》的玩家還可至世貿三館，選購《怪物彈珠》的周邊商品。本次除了有許多日本限定的獨家商品之外，還有專門為 2019 TGS 所設計的連帽外套、T恤、毛巾等精美周邊，有興趣的玩家們記得要前往世貿三館 A264 攤位看看喔！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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