【港產映画】HONG KONG HOLLYWOOD T恤　香港經典電影橋段著上身

本地畫家Tik ka from East的「港產映画」二創插畫系列，聯乘本地創作T恤品牌Ginger出T恤！3款TEE玩轉香港經典電影的抵死電影橋段，你又是否看得出是來自那部電影？

【Tik ka from East x Ginger 港產映画 tee】你有買過Tik ka from East「港產映画」影金曲系列胸像嗎？比如食屎啦你！你大我呀！都令港產片迷會心微笑！

而港產片除了啜核對白，也有很多抵死的標誌性item，比如淫殘不能移、燒雞翼……是你一見到就會笑出聲的；今年Tik ka from East近日就跟本地創作T恤品牌Ginger聯乘，推出【港產映画】tee，玩轉3段香港人化灰都認我的標誌性電影橋段！（Ginger店鋪地址請自行查詢其facebook專頁） （攝影：鍾世傑 model：翠如）

全3款【港產映画】HONG KONG HOLLYWOOD T恤 各售$328

雄鷹展翅 氣吞天下圖！

燒雞翼…我鍾意食。（鍾世傑 攝）

跟我講一次，我要殺死丁力呢個HIHI！

跟我講一次：「我要殺死丁力呢個HIHI！」（鍾世傑 攝）

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忌廉血滴子 誠實豆沙飽 遙控電流蕉

港府高官好需要食呢樣野……誠實豆沙飽。（鍾世傑 攝）

TikKa From East@心燒食堂 睇迷你畫展拎揮春

由1月25日至2月28日（年三十晚至年初二休息），去銅鑼灣心燒食堂還有TikKa From East的迷你畫展「霹咩靂咩雷咩豬 六幅齊來展...會爆？」，筆者自己就已經看畢幾款新插畫，但當然要保持神秘感，只公開1張給大家笑一笑。留意番，3款Ginger tee同場亦有發售，到場者更可得到2張TikKa設計的搞笑揮春。（送完即止）