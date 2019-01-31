《The Division 2 全境封鎖 2》新玩法　帶來更刺激遊戲體驗

《The Division 2／湯姆克蘭西：全境封鎖 2》自從 2018 年 E3 展首度公佈以來讓全球玩家引頸期待。遊戲即將在 2019 年 3 月 15 日正式登場，將帶給玩家更緊張刺激的連線戰鬥樂趣，尤其是提供玩家連線戰鬥的 PVP 戰鬥區域「暗區」，更有全新遊戲模式登場，帶給玩家更爽快的戰鬥體驗。

本次《湯姆克蘭西：全境封鎖2》故事將延續前代作品劇情，遊戲時間點設定在第一代作品的七個月後。一代的故事劇情描述在美國年末的購物旺季「黑色星期五」爆發了震驚全球的恐怖攻擊事件，致命病毒透過美鈔大量流竄，導致美國紐約都會區陷入一片癱瘓，包含國土戰略局（Strategic Homeland Division）、聯合特遣部隊（Joint Task Force）、暴徒（Rioters）、倖存者軍隊（Last Man Battalion）...等各方勢力在紐約曼哈頓地區展開激戰，而一片荒蕪的曼哈頓區也被稱為「暗區」，這也是本作《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的主要戰鬥場域。故事推進的七個月後，因應季節變化，使得暗區由原本的白雪紛飛寒冬景象轉變為被炎熱、潮濕且多暴風雨的夏季，將帶給玩家們全新的視覺衝擊與戰爭體驗。

本作《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》劇情描述華盛頓特區正在瀕臨瓦解邊緣。失控與不穩定正在威脅美國政府，國會大廈發生政變的傳言使混亂加劇。所有國土戰略局的特工都迫切地想要在全面失控前拯救這座城市。

玩家在遊戲中扮演國土戰略局的一員，是一群由平民特工組成的菁英團隊，是最後一道防線。華盛頓特區如今陷入危機，是時候全副武裝並使用獨特的技能解決這項全新威脅了。根據遊戲開發商Massive Entertainment及Red Storm Entertainment所述，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》遊戲劇情將長達40小時，支持單人或多人合作，同時他們也透露本作將會優先考慮「遊戲終局」（Endgame）的設計，加上遊戲內的華盛頓特區採用 1 比 1 模擬真實城市，讓遊戲比以往更具真實性。另外開發人員也提出一些較大的遊戲改變，說明如下：

1、多達三個暗區可供探索

前代作品僅有一個曼哈頓特區一個暗區，是位於曼哈頓疫情爆發中心的大片區域。但這次《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供多達三個不同暗區，每個暗區都有自己獨特的氛圍和生物群落，提供玩家更豐富的探索區域。暗區將會根據玩家遊玩戰役的進度而解鎖，玩家都會接到一項劇情任務，並將得到一個符合情節的背景故事支援。

其中「東側暗區」圍繞國會大廈火車站而建立，這將是三個暗區中最為廣闊的區域加上這片區域是個重要的交通樞紐，因此玩家還將有機會竊取到大量的物資。「南側暗區」坐落在海岸一帶，據說是感染者被拘留和隔離的地方。得益於這片區域縱橫交錯的狹窄小巷，遊戲玩法更側重近身戰鬥。「西側暗區」則是最後一片暗區，位於喬治城的豪華郊區，戰鬥焦點介於前兩個暗區之間，主要圍繞中程戰鬥而展開。

2、更趨公平合理的遊戲機制

前代作品有個被玩家詬病的缺點，就是資深玩家因為累積大量的戰鬥資源與武器，憑著資源優勢而橫行無阻，讓低等級的新手玩家備感挫折，完全無法在弱肉強食的「暗區」生存，打消玩家繼續玩下去的熱情。為了消弭資源差距對新手玩家不公平的遊戲體驗，本次《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將遊戲機制進行調整，玩家獲勝的關鍵取決於玩家的能力，而不是更強的武器。這意味著遊戲玩家，不會因為擁有高等級的戰利品，而獲得高於新手玩家的優勢。

當然對於想要挑戰更高難度的菁英玩家，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》還是有更高難度的挑戰，比如當玩家進入遊戲終局時，可以選擇進入「敵佔暗區」，那是毫無規範的法外之地，沒有敵我標誌辨識、開啟了友軍傷害，玩家無法在「敵佔暗區」判別面對的人是敵是友，這種敵我莫辨的壓力，更大幅增加遊戲的戰鬥樂趣。



3、全新叛變特工系統

《湯姆克蘭西：全境封鎖》系列最大特色在於「暗區」設計，這種結合單人PVE與多人PVP的遊戲體驗，也是大受玩家歡迎的原因。「暗區」最大的戰利品來源之一就是補給箱，它會提供武器、裝甲、物資等。

而在本作中更新增了「叛變特工」系統，如果你是第一個到達補給箱的人，可以根據情況靈活選擇獨佔所有戰利品，還是與他人分享。如果獨吞補給箱將會成為「叛變特工」，將成為敵我雙方共同追殺目標，到底是否要為了獨佔稀有的補給箱而得罪所有人，就看玩家的取捨了。



4、更完善的多人線上遊戲體驗

為提供《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》更好的遊戲體驗，開發團隊大刀闊斧地做出改變。首先團隊重新設計了用戶端、伺服器技術，以確保網路連線的穩定性，減少了延遲或斷開連接的機會，並大幅增加遊戲伺服器數量。而在PVP方面，開發團隊移除敵方VOIP語音通訊功能，讓玩家與敵方激戰火拼的同時，不被對方的口水謾罵騷擾，讓玩家戰鬥時能耳根子清靜。還新增了「戰隊系統」，使遊戲更符合現代射擊遊戲的定位。同隊戰友會有一個專門的戰隊聊天頻道，也有自己的進階系統，可以解鎖特殊的戰隊特權與合作分數。



5、專屬的PVP模式

這次《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的多人PVP戰鬥模式可不只在「暗區」發生，開發團隊聽取玩家建議，將推出兩種不同的PVP多人對戰模式。其中「遭遇戰」是一種團隊死鬥模式，敵我雙方要戰至最後一兵一卒，爭取最後生存勝利。另一個「支配戰」則是雙方爭奪特定區域完成目標，更加考驗團隊戰鬥協調能力。當然這兩種新模式裝備數值將被調整，以確保每場遊戲公平性。

《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》即將於 2019 年 3 月 15 日推出 Xbox One 系列主機繁體中文版，同時遊戲充分利用 Xbox One X 的強大運算性能，將可獲得超乎想像的視覺效果提昇，包含支援 4K 超高畫質、HDR 高動態範圍，帶給玩家無與倫比的遊戲體驗。

《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》現正開放玩家預購，可選擇包含標準版、黃金版和豪華版。所有預購的玩家除了預購獎勵，還可以參與 2 月 7 日的「獨享測試」（Private Beta）資格，邀請各位玩家一起成為首批精英特工部隊，阻止疫情爆發後的華盛頓特區免於淪陷吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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