「平成幪面超人20作品紀念變身腰帶特別展」2月熱血開展！

日本特攝劇系列《幪面超人／假面騎士》堪稱台灣六、七年級生最經典的童年回憶之一，而假面騎士最具標誌性的配件「變身腰帶」至今仍是風靡全台！2019 年台灣萬代南夢宮特別將《假面騎士》專為成年人打造的變身腰帶「CSM 系列」帶來台灣，喚醒粉絲們心中對假面騎士深埋已久的悸動。

展示活動將自 2 月 9 日 (六) 起於台北地下街第五廣場重磅登場！現場將展示超過 20 款平成假面騎士系列的變身腰帶，並大手筆祭出活動限量全套平成假面騎士卡貼、手機桌布；展覽期間也將舉行「昭和X平成 假面騎士達人 Talk Show」活動，邀請粉絲們一起暢談對假面騎士的熱愛，2 月 16 日 (六) 16:00 期待與您一起共襄盛舉！

「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」重磅登台 完美經典重現！

為紀念平成假面騎士第 20 部作品的播放，2018 年 10 月 29 日至 11 月 4 日在日本新宿車站公開展出了 20 位平成假面騎士變身腰帶，引發日本假面騎士迷們熱烈迴響。自 2019 年起，「平成假面騎士 20 作品紀念 變身腰帶特別展」亞洲之旅將正式啟動，海外第一站即將於 2019 年 2 月 9 日 (六) 至17 日 (日) 在台灣台北地下街第五廣場隆重登場！將真實還原新宿展出盛況，原景重現歷代 20 款平成假面騎士形象與變身腰帶，完美演繹假面騎士「變身」永不褪色。

台北地下街「平成假面騎士 20 作品紀念 變身腰帶特別展」現場不僅將展出 20 條平成假面騎士系列的變身腰帶，更將展出 5 條「專為成年人打造的假面騎士變身腰帶」！在萬代官方網路商店 PREMIUM BANDAI 最新販售的《假面騎士劍》CSM BLAYBUCKLE & ROUSEABSORBER & BLAYROUZER 將於展期首次在台亮相，讓台灣假面騎士迷先睹為快。展覽現場也仿照新宿車站重現 20 位平成假面騎士的腳印踏板，讓粉絲們透過將自己的腳放在假面騎士腳印的相對位置，真切感受歷代平成假面騎士的英雄足跡。



昭和X平成 假面騎士達人Talk Show 揭密假面騎士的神秘魅力

「平成假面騎士 20 作品紀念 變身腰帶特別展」期間，將特別在 2 月 16 日 (六) 下午 4 點邀請到「台灣-假面騎士部 萊姆」及「ABuLaE 阿布雷」親臨現場，展開一場假面騎士達人級 Talk Show，揭密假面騎士的神秘魅力。兩組達人不僅將分享 CSM 系列變身腰帶獨一無二的魅力，暢談假面騎士經典系列作品，還有豐富的限量假面騎士好禮大放送！凡於 2 月 16 日 (六) 當天帶任一款 CSM 或 DX 假面騎士變身腰帶親臨活動現場，經工作人員確認後，即可免費獲得 20 位平成假面騎士卡貼乙套！不需再等待就能一次擁有 20 位平成假面騎士！限時、限量 200 套，送完為止！

活動期間的 4 天週末假日（2/9(六)、2/10(日)、2/16(六)、2/17(日)）只要在現場上 Facebook 打卡並完成指定步驟，經工作人員確認後，即可免費獲得平成假面騎士卡貼乙組（每組有 2 張卡貼）！至現場觀展後填寫問卷也可以免費兌換卡貼乙組！於活動期間加入萬代官方網路商店 PREMIUM BANDAI 的 LINE@，還可以免費下載總共 20 張平成假面騎士手機桌布！更多活動詳情與假面騎士網路限定版商品的最新情報，請鎖定萬代官方網路商店 PREMIUM BANDAI 的 LINE@！

「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」活動資訊

展期：2019 年 2 月 9 日(六)～2 月 16 日(六) 13:00-20:00

2019 年 2 月 17 日(日) 13:00-18:00

地點：台北地下街第五廣場 (台北市中正區市民大道一段 100 號)



「假面騎士達人Talk Show」活動資訊

時間：2019 年 2 月 16 日(六) 16:00 正式開始

地點：台北地下街第五廣場



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活動注意事項：

※卡貼款式為隨機發送，恕不接受指定款式。

※各個活動項目，一個人（一個帳號）只限參加一次，一個人（一個帳號）只限兌換一次獎品。

※本活動所有贈品皆為數量有限，送完為止。

※照片為示意圖，依實際物品為準，敬請見諒。

※活動內容依現場為準，主辦單位保有最終解釋權。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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