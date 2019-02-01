《BioHazard RE:2 生化危機2重製版》狂人玩家3小時最高難度爆機

多數玩家都喜歡細細品嘗遊戲內的每一份內容，但有些則是喜歡挑戰極限，嘗試在高難度或是各種限制下以最快的速度完破遊戲，CarcinogenSDA 便是這類型的知名玩家，而近期隨著《BioHazard RE:2／Resident Evil 2 RE 生化危機2／惡靈古堡2重製版》在 1 月 25 號上市後，他也以其作為新的挑戰目標。

CarcinogenSDA 這次的《惡靈古堡2 重製版》的挑戰是在最高難度、全程無傷和不使用子彈無限的限制下進行，在高難度且又不得損血的條件下對多數玩家來說已算是個相當大的挑戰，但 CarcinogenSDA 已在近期成功達成，且還是在遊戲時間 2 小時 56 分的成績下完破。

高難度又不得損血的玩法下，如何有效管理背包空間和運用每一項資源就變得相當重要，CarcinogenSDA 在這次的挑戰做了完美的示範外也展示了不少小技巧，像是引誘殭屍走到門邊讓其破門，靠著那瞬間取得最佳的暴頭時機點和角度，或是攻擊殭屍腿部使其倒地爬行後再用小刀擊殺等等，玩家若對於他的通關細節有興趣，也可觀看底下的附帶解說的挑戰紀錄。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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