《BioHazard RE:2 重製版》陷入臉部崩壞大危機

《BioHazard RE:2 重製版》（Resident Evil 2）的上市後，DPO23 又再一次伸出了魔爪，將自身擅長的惡搞創作風格直入這款佳作中。

DPO23 的大名對部分喜愛惡搞創作的玩家來說想必不陌生吧？該位惡搞達人在過去曾靠著修改遊戲的作法打造不少趣味影片，其中最為知名的便是其《超能殺機：兩個靈魂》與《暴雨殺機》的作品，角色各種臉部崩壞演出可是讓不少玩家留下了深刻的印象。

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而近期隨著《惡靈古堡2 重製版》的上市後，DPO23 又再一次伸出了魔爪，將自身擅長的惡搞創作風格直入這款佳作中。不過 DPO23 本次的創作不再是只有角色臉部的部分出現變化，這次連眼球跟肢體都做了相同等級的崩壞測試。

惡搞後的角色臉部變化依然是相當驚人，表現可以說是比殭屍還要來的恐怖不少，至於肢體修改的表現則是崩到整個人物都不知道飛到哪去了，整體來說可是讓恐怖成分強化了不少（當然噴飯部分也是...）。玩家若是第一次見到這位達人的創作，且對這類的惡搞風格有興趣的話也可至其個人 YouTube 頻道查看其他相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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