天后Celine Dion新裝激似「戶愚呂弟」！網民大量惡搞二創改圖

與動漫遊戲人物「撞樣」就時常都會發生，估不到最近就連加拿大天后Celine Dion新裝扮激似《幽遊白書》內的「戶愚呂弟」，個個網民都話激似，又話似其他動漫人物，更自製多款惡搞二創圖片，認真熱鬧。

最近網上流傳加拿大天后Celine Dion最新時裝造型相片，竟然以一身「戶愚呂弟」的造型現身：戴上黑超、配上超厚肩膀墊及木納的表情，加上那鋼條形的身裁及貼身的衣裝，遠看還以為是「戶愚呂弟」的真人轉生！

其實，Celine Dion一向衣著都非常前衛，因此這一次「戶愚呂弟」的裝扮相信都見怪不怪。不過網民看到這一身的裝扮後，反應非常熱烈，更有不少二創改圖，例如加上「戶愚呂兄」在肩膀上、或更改她面上的黑超等。

天后Celine Dion最令人深刻的當然一定是《鐵達尼號》My Heart Will Go On吧...（網上圖片）

Celine Dion最新最強的戶愚戶造形（80％）...（twitter@Butamiso_4）

近看Celine Dion的表情，同戶愚呂弟一樣木納。（twitter@Butamiso_4）

其他網民的二創圖片（按下圖放大）

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順道，不妨回帶睇睇其他偶像明星同動漫人物「撞樣」事件。就好似達哥同《DMCV》新角色「V」、徐錦江同雷神或水行俠、鄧萃雯同賴斯黛、GD同我愛羅等等...個個都好神似！

回帶睇圖（按下圖放大）

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