PS4、Switch《Judgement 7》OP開頭影片公開

【PS4、Switch 《Judgement 7》】日本 5pb. 預定於 2019 年 2 月 28 日起在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出的文字冒險遊戲《Judgement 7 我們的世界迎向終結。》（ジャッジメント・セブン 俺達の世界わ終っている。），官方特地公開收錄遊戲開頭主題歌「Change The World」作為背景音樂的最新 OP 開頭影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將 Red Entertainment 所開發、《櫻花大戰》原案「森田直樹」擔任故事原案與遊戲總監、日本人氣繪師「白井鋭利」擔任角色設計、輕小說作家「阿智太郎」負責劇情腳本，於 2017 年 11 月在 PS Vita 主機上推出後大受好評的人氣文字遊戲《我們的世界迎向終結。》給重新移植推出，並追加新角色、新劇情，讓玩家們能在更容易進行遊戲操作的介面下享受遊戲豐富趣味性的移植加強版。

《Judgement 7》OP開頭影片公開（gamebase）

在本作中，將會以位於東京淺草，由七名超個性人物組成的弱小遊戲開發公司「Judgement 7」為主題，主角們在開發 AR 功能的新 RPG 時，意外將惡魔程式寫入其中，使得遊戲因此而變成現實，世界也因此走向滅亡結局……為了改變未來，取回原本和平的日常，他們將與自己創作的終末世界奮戰，展開一場全新的戰鬥與冒險——

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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