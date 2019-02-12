【犯罪少女X / Criminal Girls X／クリミナルガールズ X】由 Nippon Ichi Software（日本一軟體）推出，讓玩家們扮演一名教官，幫助七名墜入地獄的「半罪人」少女們獲得重生機會，來進行迷宮關卡攻略的人氣遊戲《Criminal Girls 犯罪少女》系列，為歡慶十周年紀念，官方宣布將在 PC／手機平台上推出一款對應 VR 虛擬實境功能的輕小說×RPG 十周年紀念新作《犯罪少女X》（Criminal Girls X／クリミナルガールズX）登場與玩家們見面！

本作為一款由過去曾開發製作《Luminous Arc 弧光之源》、《7th Dragon 七龍傳說》等人氣 RPG 系列的原 Imageepoch 社長「御影良衛」領軍的 Mikage LLC. 全新開發，日本一軟體提供元作協力，對應 VR 虛擬實境功能，同時結合輕小說劇情故事與 RPG 角色養成戰鬥冒險樂趣，官方為慶祝人氣作《Criminal Girls 犯罪少女》系列十周年推出的紀念作。

《Criminal Girls》系列十周年紀念《犯罪少女X》正式公開（gamebase）

在這次遊戲中，相較於之前化身教官幫助少女們獲得重生的設定，本次則將會以「純愛」作為主題，描述身為主角未婚妻的女主角因為某事件而死亡，為了拯救愛人，主角向神明祈願，因此得知愛人靈魂落入地獄之前的「修羅」之中，為了親手救回愛人，主角將與多達 24 名，變成貓的模樣的少女們一起合作，展開一場前所未有的地獄浪漫譚冒險——

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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