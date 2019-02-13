《魔界戰記 Disgaea》手機版預約註冊正式啟動！

日本 Nippon Ichi Software（日本一軟體）與 ForwardWorks 共同合作，預定於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台推出的人氣 SRPG《魔界戰記》系列最新作《魔界戰記 Disgaea》（魔界戦記ディスガイアRPG，名稱暫稱），官方事前登錄預約註冊活動目前已經正式展開，喜歡系列作的粉絲們不妨趁現在趕快先來申請預約，以免錯失領取好康的大好機會！

本作為一款以日本一軟體旗下人氣 SRPG《魔界戰記》系列為題材，收錄系列世界觀與眾多豐富要素模式，讓玩家們在魔界這個善惡價值觀與現世完全逆轉的世界裡，展開一場惡魔、魔王、天使與人類共同活躍的史上最凶角色養成 RPG 遊戲。

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在這次手機版中，除了將會收錄系列歷代角色登場，共同在手機上展開原創專屬的故事劇情外，也將會把許多系列粉絲們熟悉的要素如指令式戰鬥、等級最高上限 LV9999、上千億超誇張傷害數值、超華麗技能發動演出等完整收錄，加上爽快的四倍速自動戰鬥、魔界醫院／魔界調查團／魔王巨塔／暗黑議會等豐富遊戲內容，讓玩家們在手機上也能盡情體驗《魔界戰記》的無盡遊戲魅力！

而在本作目前正在展開的預約註冊活動方面，官方宣布只要事前預約人數達到 20 萬人目標，將贈送系列人氣角色「墜天使芙瓏（堕天使フロン）」（☆3）作為特典贈品，想要入手這名可愛人氣天使角色的玩家們可要好好把握！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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