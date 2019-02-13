《Anthem 冒險聖歌》四戰甲死鬥拼高下　 有意加入PVP？！

《冒險聖歌》（Anthem）即將在 2 月 22 號於 PC、PS4 以及 Xbox One 平台正式推出，該款 RPG 動作冒險作品在近期接連展開了兩次的測試活動後以獲得了不少玩家的關注，除了炫麗的世界外，裝甲服的外觀以及戰鬥風格也讓其成了當前頗受期待的新作。

遊戲本身將會是主打單人或是四人合作的遊玩模式，突破各式難關來推動劇情和蒐集各式各樣的裝備來打造自己的專屬機甲，對喜愛 PVE 的玩家來說想必是理想的遊玩環境，但喜愛 PVP 的玩家是否也有機會在《冒險聖歌》（Anthem）中找到樂趣呢？

Bio Ware 執行製作人 Mark Darrah 在近期接受了外媒 Gamerant 的訪問時便被問到了關於加入 PVP 要素的可能性，雖然遊戲是否會加入該要素還屬未知，但製作人還是在假設要加入 PVP 玩法的狀態下談可能性，而他也強調當前的裝甲服設計都不是以彼此對抗的狀態下進行設計，而是以團隊組合的表現來作平衡基準，藉此來確保每一個裝甲服都有各自的風格和樂趣。

而至於加入 PVP 要素的作法，Mark Darrah 表示第一種方式便是加入特殊對戰模式，讓參與玩家都只能使用該模式所指定的裝甲服來進行對戰競賽，第二種則是針對裝甲服整體裝備戰力進行壓縮的限制，讓參戰玩家都是以同一水平的戰力來進行 PVP 對戰。

但他認為限制玩家的裝備選擇對 PVP 的體驗來說是個硬傷，如果未來真的要加入 PVP 玩法要素，他們會想要找出一個能夠確保這項體驗要素的完整性，但同時也能夠加入些許的限制讓團隊擁有進行平衡設計的空間。相信各位玩家都是衝著 PVE 打寶玩法而想加入《冒險聖歌》，但如果能夠讓自己的配裝在 PVP 戰場上稱霸的話貌似也是個不錯的體驗成就？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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