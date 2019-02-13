【Zelda BoTW】畫師將《薩爾達傳說》變身Cyberpunk風格世界

《電馭判客 2077》雖然還未正式上市，但隨著它在 2018 年的 E3 電玩展上曝光，向玩家展現其遊戲整體的大概樣貌後，Cyberpunk 這項主題再度成了熱門話題之一，也進一步的激發了部分藝術創作者的靈感，在近期便有位角色設計師藉此給予了《薩爾達傳說》相當另類的想像。

該項創作為日本角色設計師 Luigi Lucarelli 的傑作，是他 Cyberpunk 風格化的「林克」設計概念圖，而這只是個起點，他也計劃以此作為延伸嘗試更多的《薩爾達傳說》Cyberpunk 想像創作，也給予了這項概念主題曲。

而他的嘗試也獲得了其他創作著關注，於遊戲開發團隊 Defiant Development 任職的美術設計師 Emma Koch 便給予協助，將原本只是平面的概念設計圖實作成了相當細緻的 3D 模組，讓 Cyberpunk 化的《薩爾達傳說》成了近期的熱門話題。各位若對兩位創作者的作品有興趣，也可至他們的個人 Artstation 頁面查看相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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