《Apex 英雄》（Apex Legends）在 2 月 4 號登場後可說是個突然襲來的颶風，即便沒有大量的預告或是宣傳活動，正式上線當天便達成了 250 萬玩家數的佳績，3 天後便達到了 1000 萬大關，而截至今日也突破了 2500 萬創下佳績，成了當前最為熱門的大逃殺主題第一人稱射擊遊戲，而官方也在今日釋出了影片感謝玩家的支持。

【《Apex Legends》上市一星期 玩家人數突破2500萬大關】除了向玩家表示謝意外，官方也透露了未來幾天將舉辦的《Apex 英雄》相關活動，首先便是廣邀 Twitch 合作實況主來進行挑戰賽，總計將會有 48 名參賽者於 2 月 13 號以及 2 月 20 號進行線上賽，爭奪《Apex 英雄》王者的稱號以及 20 萬美元的獎金。雖然這看似只是個很單純的實況主活動，但如果玩家的觀看體驗獲得肯定的話，《Apex 英雄》或許也會開始為電競這塊市場做準備。

48 名 Twitch 實況主將參與挑戰賽爭奪《Apex 英雄》王者的稱號以及 20 萬美元的獎金（gamebase）

此外隨著情人節即將到來，官方也預告《Apex 英雄》將會推出多項情人節限定的物品供玩家蒐集，也提醒玩家《Apex 英雄》的首個賽季將於 3 月開跑，將會帶來 Battle Pass、新武器、新外觀和新英雄等內容供玩家體驗。這些更新將會是《Apex 英雄》的主要考驗，若推出的新內容能夠讓玩家感到新鮮且維持遊戲平衡，它的熱度或許就有機會持續到 2019 年底也說不定。

《Apex 英雄》2019 年賽季規劃排程（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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